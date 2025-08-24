Роспотребнадзор ХМАО рассказал, чем опасны консерванты

Большинство продуктов в магазинах ХМАО сейчас содержат пищевые добавки, в том числе консерванты, которые могут снижать пищевую ценность или вызвать аллергию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по ХМАО в своем официальном telegram-канале.
«Существует мнение, что наличие консервантов делает продукт менее полезным. Это действительно так: некоторые из них могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей и снижать пищевую ценность продукта. Например, сульфиты могут разрушать витамин C, а фосфаты могут взаимодействовать с кальцием, снижая его биодоступность», — рассказали в ведомстве.
При этом в Роспотребнадзоре объяснили, что консерванты помогают предотвратить размножение микроорганизмов, снижая риск пищевых отравлений. А также позволяют продуктам быть доступными круглый год, обеспечивая разнообразие в питании. Специалисты рекомендуют быть внимательными к составу и следить за реакцией организма на новые продукты.
