24 августа 2025

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, чем опасны консерванты

Роспотребнадзор ХМАО: консерванты в продуктах могут вызвать аллергию
Роспотребнадзор ХМАО рассказал о вреде и пользе пищевых добавок
Большинство продуктов в магазинах ХМАО сейчас содержат пищевые добавки, в том числе консерванты, которые могут снижать пищевую ценность или вызвать аллергию. Об этом сообщили в  Роспотребнадзоре по ХМАО в своем официальном telegram-канале.

«Существует мнение, что наличие консервантов делает продукт менее полезным. Это действительно так: некоторые из них могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей и снижать пищевую ценность продукта. Например, сульфиты могут разрушать витамин C, а фосфаты могут взаимодействовать с кальцием, снижая его биодоступность», — рассказали в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре объяснили, что консерванты помогают предотвратить размножение микроорганизмов, снижая риск пищевых отравлений. А также позволяют продуктам быть доступными круглый год, обеспечивая разнообразие в питании. Специалисты рекомендуют быть внимательными к составу и следить за реакцией организма на новые продукты.

