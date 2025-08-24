В аэропорту Нижневартовска появится первый телескопический трап

Международный аэропорт Нижневартовска впервые приобретает телескопический трап для обслуживания пассажиров. Он будет изготовлен китайским производителем, на эти цели направлено почти 15,5 млн юаней (примерно 8,5 млн рублей).
«Управляющая компания „Нижневартовск АЭРО“, в чьем оперативном управлении находится международный аэропорт столицы Самотлора, определилась с поставщиком первого телескопического трапа. Договор на проектирование, производство, доставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования заключен с московской ООО „ТИАНДА-РУС“», — сообщает telegram-канал «Транспортный цех — Югра».
Точные сроки поставки оборудования и ввода его в эксплуатацию пока не называются. В управляющей компании пояснили, что приобретаемый трап совместим со всеми типами самолетов, планируемых к обслуживанию в аэропорту. Ожидается, что внедрение нового оборудования повысит уровень комфорта для пассажиров и будет способствовать увеличению количества рейсов через Нижневартовск.
