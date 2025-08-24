24 августа 2025

Прокуратура ХМАО провела ревизию последнего дома с обманутыми дольщиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зампрокурора ХМАО Сухоруков лично проверил ход строительства долгостроя «Уютный» в Сургуте
Зампрокурора ХМАО Сухоруков лично проверил ход строительства долгостроя «Уютный» в Сургуте Фото:

Заместитель прокурора ХМАО Григорий Сухоруков лично проверил ход работ в проблемном объекте ЖК «Уютный» в Сургуте. Это последний долгострой региона с обманутыми дольщиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратуре города поручено продолжить контроль за строительством данного объекта и принять меры, направленные на скорейший его ввод в эксплуатацию и передачу квартир гражданам», — отметили в надзорном ведомстве. Участие в проверке приняли представители службы строительного надзора Югры, администрации Сургута и генерального подрядчика ООО СЗ «Квартал».

Ранее URA.RU писало, что после смены двух недобросовестных подрядчиков («СеверСтрой партнер» и «Абсолют») объект был передан компании «Квартал». В апреле 2025 года вице-губернатор Югры Азат Ислаев обещал ускорить работы при поддержке федерального Фонда развития территорий. 

Ожидается, что 356 дольщиков, ждущих квартиры с 2019 года, смогут заселиться в ноябре 2025 года. Разрешение на ввод объекта планируется получить 1 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель прокурора ХМАО Григорий Сухоруков лично проверил ход работ в проблемном объекте ЖК «Уютный» в Сургуте. Это последний долгострой региона с обманутыми дольщиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратуре города поручено продолжить контроль за строительством данного объекта и принять меры, направленные на скорейший его ввод в эксплуатацию и передачу квартир гражданам», — отметили в надзорном ведомстве. Участие в проверке приняли представители службы строительного надзора Югры, администрации Сургута и генерального подрядчика ООО СЗ «Квартал». Ранее URA.RU писало, что после смены двух недобросовестных подрядчиков («СеверСтрой партнер» и «Абсолют») объект был передан компании «Квартал». В апреле 2025 года вице-губернатор Югры Азат Ислаев обещал ускорить работы при поддержке федерального Фонда развития территорий.  Ожидается, что 356 дольщиков, ждущих квартиры с 2019 года, смогут заселиться в ноябре 2025 года. Разрешение на ввод объекта планируется получить 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...