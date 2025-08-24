Прокуратура ХМАО провела ревизию последнего дома с обманутыми дольщиками

Заместитель прокурора ХМАО Григорий Сухоруков лично проверил ход работ в проблемном объекте ЖК «Уютный» в Сургуте. Это последний долгострой региона с обманутыми дольщиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратуре города поручено продолжить контроль за строительством данного объекта и принять меры, направленные на скорейший его ввод в эксплуатацию и передачу квартир гражданам», — отметили в надзорном ведомстве. Участие в проверке приняли представители службы строительного надзора Югры, администрации Сургута и генерального подрядчика ООО СЗ «Квартал».
Ранее URA.RU писало, что после смены двух недобросовестных подрядчиков («СеверСтрой партнер» и «Абсолют») объект был передан компании «Квартал». В апреле 2025 года вице-губернатор Югры Азат Ислаев обещал ускорить работы при поддержке федерального Фонда развития территорий.
Ожидается, что 356 дольщиков, ждущих квартиры с 2019 года, смогут заселиться в ноябре 2025 года. Разрешение на ввод объекта планируется получить 1 октября.
