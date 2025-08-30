Пять районов Ростовской области подверглись атаке ВСУ

В ночь на 30 августа пять районов Ростовской области подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили все БПЛА над Каменским, Чертковским, Тарасовским, Миллеровским и Азовским районами.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал, повреждений также нет.
Ранее URA.RU писало, что в результате атаки БПЛА по Краснодарскому краю была повреждена технологическая установка на нефтеперерабатывающем заводе, из-за чего возник пожар на площади около 300 квадратных метров. Сотрудники эвакуировались, пострадавших нет. Пожарные и экстренные службы работают на месте происшествия. Оперштаб призвал жителей оставаться дома и не снимать работу системы ПВО, передает 360.ru.
Также этой ночью была пресечена атака ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани (Самарская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, нападение, осуществленное с использованием БПЛА, было остановлено рано утром, передает «Царьград».
