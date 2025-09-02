Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о своей смерти пошутил про бывшего американского лидера Джо Байдена. Это произошло во время общения с журналистами в Белом доме.
«Я ничего не делал два дня, и все начали говорить — „с ним, что-то не так“», — сказал Трамп представителям прессы. Он добавил, что Байден месяцами ничего не делал, но на это почти не обращали внимание.
Слухи о проблемах со здоровьем Трампа появились после информации о якобы перекрытии дорог в районе Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида. Там обычно проходят лечение сотрудники Белого дома, передает RT.
