02 сентября 2025

Трамп пошутил на фоне слухов о своей смерти, вспомнив про Байдена

Трамп пошутил на пресс-конференции
Трамп пошутил на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о своей смерти пошутил про бывшего американского лидера Джо Байдена. Это произошло во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я ничего не делал два дня, и все начали говорить — „с ним, что-то не так“», — сказал Трамп представителям прессы. Он добавил, что Байден месяцами ничего не делал, но на это почти не обращали внимание.

Слухи о проблемах со здоровьем Трампа появились после информации о якобы перекрытии дорог в районе Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида. Там обычно проходят лечение сотрудники Белого дома, передает RT.

