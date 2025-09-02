02 сентября 2025

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Ограничения вводятся на фоне усиления мер по обеспечению безопасности полетов.

«В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вечером 2 сентября, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Согласно уточненной информации, наибольшее количество дронов — десять единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Семь беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве Республики Крым, столько же — над Ростовской областью. Два аппарата были перехвачены в Брянской области, еще один — в Белгородской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Ограничения вводятся на фоне усиления мер по обеспечению безопасности полетов. «В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Вечером 2 сентября, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Согласно уточненной информации, наибольшее количество дронов — десять единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Семь беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве Республики Крым, столько же — над Ростовской областью. Два аппарата были перехвачены в Брянской области, еще один — в Белгородской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...