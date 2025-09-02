В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Ограничения вводятся на фоне усиления мер по обеспечению безопасности полетов.
«В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Вечером 2 сентября, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Согласно уточненной информации, наибольшее количество дронов — десять единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Семь беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве Республики Крым, столько же — над Ростовской областью. Два аппарата были перехвачены в Брянской области, еще один — в Белгородской.
