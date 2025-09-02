В Китае проходит третий день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Как прошел третий день самого масштабного саммита ШОС — в фоторепортаже URA.RU.
Собеседниками российского лидера 2 сентября стали премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава правительства Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также Путин принял участие в трехстороннем саммите с лидерами Китая и Монголии.
Во время переговоров между руководителями России и КНР основное внимание было уделено вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Именно здесь завтра, 3 сентября, пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.
По итогам переговоров Москва и Пекин подписали свыше 20 соглашений о сотрудничестве в различных областях, среди которых энергетика, аэрокосмическая индустрия, а также развитие искусственного интеллекта. Также лидеры двух стран совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
Там же, в Доме народных собраний, состоялась трехсторонняя встреча глав РФ, Китая и Монголии. В подобном формате они встретились в седьмой раз. Страны подписали газовый меморандум.
Переговоры между Путиным и премьер-министром Словакии начались не по протоколу. Фицо задал российскому лидеру «не очень приятный вопрос» вопрос, на который тот ответил с долей иронии. Позже глава словацкого правительства сравнил Европейский союз с жабой, находящейся на дне колодца и не способной оценить ситуацию вне его, и спросил у Путина разрешение на передачу его послания лидерам союза.
Вучич на встрече в Китае выразил глубокую признательность Путину за последовательную поддержку и уважительное отношение к сербскому народу. Он также отметил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против РФ, и намерена сохранять этот нейтралитет.
Сегодня же в КНР прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын на специальном поезде. Его встречали представители китайского руководства, в том числе министр иностранных дел Ван И.
