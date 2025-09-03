Журналисты заметили неожиданного постояльца в отеле Пекина перед парадом. Фото

В Пекин прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Глава Конго прибыл в отель REGENT
Глава Конго прибыл в отель REGENT Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо утром 3 сентября прибыл в пекинский отель REGENT, где разместились участники кремлевского пула журналистов и официальные делегации. В ближайшие часы Сассу-Нгессо примет участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь, а затем проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

«С утра в пекинском отеле REGENT оживленно. А все потому что здесь, как и кремлевский пул журналистов, остановился президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Совсем скоро он будет сидеть на трибуне на площади Тяньаньмэнь», — передает корреспондент URA.RU с Пекина.

В столице Китая 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени), на площади Тяньаньмэнь пройдет крупномасштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. URA.RU следит за ходом мероприятия в онлайн-трансляции.

