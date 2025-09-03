Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо утром 3 сентября прибыл в пекинский отель REGENT, где разместились участники кремлевского пула журналистов и официальные делегации. В ближайшие часы Сассу-Нгессо примет участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь, а затем проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
«С утра в пекинском отеле REGENT оживленно. А все потому что здесь, как и кремлевский пул журналистов, остановился президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Совсем скоро он будет сидеть на трибуне на площади Тяньаньмэнь», — передает корреспондент URA.RU с Пекина.
В столице Китая 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени), на площади Тяньаньмэнь пройдет крупномасштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. URA.RU следит за ходом мероприятия в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.