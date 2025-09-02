Трамп отказался снижать пошлины в отношении Индии

Вашингтон не намерен снижать действующие импортные пошлины в размере 50% на товары из Индии. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам во время брифинга в Белом доме. По словам американского лидера, пошлины были введены в том числе из-за закупок Нью-Дели российской нефти.
«Нет», — заявил президент, отвечая на вопрос корреспондентов о возможности смягчения мер. Глава государства отметил, что несмотря на хорошие отношения между странами, Индия продолжает взимать высокие пошлины на товары из США. «Индия собирала огромные пошлины с наших товаров — самые высокие в мире», — подчеркнул он.
Согласно информации, предоставленной изданиями Axios и India Today со ссылкой на осведомленные источники, Соединенные Штаты обратились к странам Европы с просьбой ввести санкции против Индии, сопоставимые по масштабам с американскими. В частности, речь идет о полном запрете на поставки нефти и газа.
1 августа президент Трамп объявил о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров в ответ на продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти. В результате общий размер тарифов на продукцию из Индии, экспортируемую в Соединенные Штаты, достиг 50%, что является одним из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров Вашингтона. В качестве обоснования этих мер американский лидер указал на то, что «индийское правительство прямо или косвенно продолжает импортировать нефть из России».
