Путин приехал на военный парад в Пекине

Российский президент Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде, Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сегодня в столице Китая проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. В рамках празднования на площади Тяньаньмэнь организован масштабный военный парад, в котором принимают участие главы иностранных государств.
Ранее сообщалось о прибытии главы КНДР Ким Чен Ына на военный парад, проходящий в Пекине. Согласно сведениям telegram-канала belta, на этом же мероприятии присутствует и президент Беларуси Александр Лукашенко.
В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по Москве) на площади Тяньаньмэнь состоится масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Как сообщил представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии будут задействованы 45 военных подразделений, а его длительность составит около 70 минут. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.