02 сентября 2025

В Минздраве призвали проверить россиян на опасное заболевание

Пульмонолог Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Проверка на ХОБЛ может уменьшить возможность неверного диагноза
Проверка на ХОБЛ может уменьшить возможность неверного диагноза Фото:

Жителей России призвали массово пройти тестирование на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) с помощью спирометрии. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Авдеев.

«Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз „хронический бронхит“ — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — передает слова Авдеева издание «Лента».

Спирометрия — несложное и доступное исследование, позволяющее выявить истинную причину ухудшения самочувствия у пациентов с длительным кашлем и опытом курения. Авдеев подчеркнул, что внедрение массовой диагностики позволит выявлять ХОБЛ в два-четыре раза чаще, чем сейчас. Он также напомнил, что раннее обнаружение заболевания значительно повышает эффективность лечения и улучшает качество жизни пациентов.

По данным Минздрава, около 80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями, основными факторами риска которых являются курение, гипертония и высокий холестерин. ХОБЛ также относится к таким болезням, а курение остается одним из главных условий ее развития. Эксперты отмечают, что устранение этих факторов существенно снизит заболеваемость и смертность от хронических недугов.

