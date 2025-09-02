02 сентября 2025

Трамп считает, что США обогнали РФ и Китай в космической гонке

США перестали отставать от России и Китая в космической гонке, утверждает Трамп
Соединенные Штаты обогнали Россию и Китай в космической гонке. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время брифинга, выдержки из его выступления приводит пресс-служба Белого дома.

«Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе», — подчеркнул президент США. Трамп объяснил, что еще недавно США серьезно уступали своим конкурентам, однако теперь ситуация изменилась.

В июле издание The National Interest сообщило, что Соединенные Штаты могут утратить лидирующие позиции в космической сфере на фоне разработки Россией ракеты «Амур-СПГ», способной значительно укрепить конкурентоспособность Москвы в данной отрасли. Ранее представители СМИ отмечали, что в случае прекращения американским руководством сотрудничества с компанией SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, США могут вновь оказаться в положении зависимых от России в вопросах освоения космоса.

