Трамп считает, что США обогнали РФ и Китай в космической гонке

Соединенные Штаты обогнали Россию и Китай в космической гонке. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время брифинга, выдержки из его выступления приводит пресс-служба Белого дома.
«Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе», — подчеркнул президент США. Трамп объяснил, что еще недавно США серьезно уступали своим конкурентам, однако теперь ситуация изменилась.
В июле издание The National Interest сообщило, что Соединенные Штаты могут утратить лидирующие позиции в космической сфере на фоне разработки Россией ракеты «Амур-СПГ», способной значительно укрепить конкурентоспособность Москвы в данной отрасли. Ранее представители СМИ отмечали, что в случае прекращения американским руководством сотрудничества с компанией SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, США могут вновь оказаться в положении зависимых от России в вопросах освоения космоса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.