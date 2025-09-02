Бывший гендиректор КБ «Роскосмоса» арестован в Москве

Бывший генеральный директор конструкторского бюро «Мотор» (входит в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» и принадлежит госкорпорации «Роскосмос») Станислав Алымов арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Решение о заключении Алымова под стражу 29 августа принял Никулинский районный суд столицы после ходатайства следователей УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве.
«Ходатайство следователей УВД ЗАО ГУ МВД по Москве об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворил 29 августа Никулинский райсуд», — пишет «Коммерсант». Алимову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Официальная информация о ходе расследования в настоящий момент отсутствует. В материале говорится, что расследование может быть связано с контрактом на поставку оборудования для конструкторского бюро «Мотор».
Конструкторское бюро «Мотор» создано в 1961 году и с 2008 года входит в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), подконтрольной государственной корпорации «Роскосмос». Предприятие занимается разработкой и производством наземного оборудования для ракетно-космических комплексов. В настоящее время КБ «Мотор» обеспечивает запуск ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара». Станислав Алымов возглавил бюро в 2022 году, до этого занимал должность главного технолога. Дата и причины его увольнения с поста руководителя не раскрывались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.