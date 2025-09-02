ВС РФ освободили Федоровку, Путин поставил Киеву жесткое условие: главное об СВО на 2 сентября

Президент России Владимир Путин направил через посредника конкретное послание главе Украины Владимиру Зеленскому по урегулированию конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ближайшие дни сможет передать Зеленскому не только эти, но и другие сообщения от РФ.
В то же время ВС РФ дробились успехов в зоне конфликта. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Путин поставил Зеленскому жесткое условие по урегулированию конфликта
Путин заявил, что Украина не вправе обеспечивать свою безопасность в ущерб интересам России. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский лидер согласился, что каждая страна имеет право самостоятельно выстраивать свою политику безопасности, однако это не должно происходить за счет других государств.
Украина наносит ущерб не только России
Украина предпринимает попытки нанести ущерб Российской Федерации, однако их действия сказываются не только на РФ, но и затрагивают интересы государств — партнеров России. «Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — заявил глава РФ на переговорах с Фицо.
Россия долго терпела удары Киева
Россия длительное время воздерживалась от ударов по гражданской инфраструктуре Украины, несмотря на атаки со стороны ВСУ по российским энергетическим объектам. По словам главы государства, после продолжительных атак украинских военных по российским объектам энергетики ситуация изменилась. «Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно. Это правда», — заявил Владимир Путин.
Фицо заявил, что обсудит с Зеленским вопрос нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал президенту РФ Владимиру Путину обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским острый вопрос нефтепровода «Дружба». Фицо подчеркнул, что Словакия «очень жестко» отреагировала на недавние атаки на инфраструктуру объекта, которые исходили с территории Украины.
Освобождена Федоровка в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные вытеснили ВСУ из Федоровки. В операции участвовала Южная группировка войск.
Удар по Белгородской области
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Белгородской области. В результате обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа получили ранения три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВС РФ захватили оружие НАТО
Военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали 17 боевиков из формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), а также взяли трофеями значительное количество вооружения и боеприпасов, произведенных в странах НАТО. Кроме того, по данным российских силовых структур, уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.
Пять россиян, находившихся на территории Украины, вернут домой
Пятеро граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, будут переданы российской стороне, в то время как еще пятеро украинцев вернутся к своим семьям на Украину. Процедура обмена запланирована на белорусско-украинской границе, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Комбриг ВСУ Кравченко приговорен к колонии за удар по Белгороду
Полковник, командир 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины Владимир Кравченко заочно признан виновным в организации террористического акта на территории Белгородской области. Суд пришел к выводу, что представленные Главным военным следственным управлением Следственного комитета России доказательства являются достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении полковника.
ВСУ контролируют въезды и выезды в Купянске
В Купянске наблюдается крайне напряженная ситуация: ввоз гуманитарной помощи запрещен, а выезд жителей находится под контролем вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Согласно его данным, численность гражданского населения в Купянске составляет примерно две тысячи человек, тогда как в пределах купянской общины проживают около пяти тысяч жителей.
