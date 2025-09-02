Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым сравнил европейских чиновников с «жабой на дне колодца». Аналогия взята из словацкого фольклора. Она прозвучала во время обсуждения итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества, когда собеседники затронули вопрос о восприятии глобальных процессов в Евросоюзе.
«Насколько я понял, это какой-то словацкий фольклор. Они сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что Фицо таким образом выразил мнение о недостаточном понимании европейскими чиновниками современных мировых процессов.
В беседе с российским лидером Владимиром Путиным Роберт Фицо подтвердил детали разговора с Песковым. Он рассказал, что часто ощущает себя в Евросоюзе «как жаба на дне колодца», не видящая происходящего снаружи. По словам премьер-министра, западные политики не всегда способны объективно оценивать происходящее в мире, поскольку ограничены собственным кругозором и внутренними установками.
