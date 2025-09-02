02 сентября 2025

Песков объяснил слова Фицо про жабу на дне колодца

Песков: жаба на дне колодца является пословицей Словакии
Фраза про «жабу» является фольклорной
Фраза про «жабу» является фольклорной Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым сравнил европейских чиновников с «жабой на дне колодца». Аналогия взята из словацкого фольклора. Она прозвучала во время обсуждения итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества, когда собеседники затронули вопрос о восприятии глобальных процессов в Евросоюзе.

«Насколько я понял, это какой-то словацкий фольклор. Они сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что Фицо таким образом выразил мнение о недостаточном понимании европейскими чиновниками современных мировых процессов.

В беседе с российским лидером Владимиром Путиным Роберт Фицо подтвердил детали разговора с Песковым. Он рассказал, что часто ощущает себя в Евросоюзе «как жаба на дне колодца», не видящая происходящего снаружи. По словам премьер-министра, западные политики не всегда способны объективно оценивать происходящее в мире, поскольку ограничены собственным кругозором и внутренними установками.

Европейский союз подобен жабе, находящейся на дне колодца и не способной видеть происходящее наверху. Ранее такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сделал премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова передает корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

