02 сентября 2025

Глава «Макдоналдса» Кемпчински: аура вокруг Америки померкла

Потребители по всему миру стали менее трепетно относиться к американским брендам, поскольку имидж самих США уже не так позитивен, как прежде. Об этом заявил генеральный директор компании «Макдоналдс» Крис Кемпчински.

«Аура вокруг Америки немного померкла», — отметил в эфире телеканала CNBC Кемпчински. При этом бизнесмен подчеркнул, что общественность стала относиться к американским брендам с меньшим почитанием.

Кемпчински также подчеркнул, что отношение к ресторанам «Макдоналдса» за рубежом пока остается стабильным. Он объяснил этот факт многолетним опытом присутствия бренда на международных рынках.

Ранее компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Организация сделала это, чтобы защитить бренд и предотвратить использование торговых марок сторонними бизнесами.

