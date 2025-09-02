02 сентября 2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба самого аэропорта. По официальным данным, такие меры необходимы для повышения уровня безопасности полетов.

«Временное приостановление работы аэропорта связано с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения», — заявили в пресс-службе аэропорта. Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов.

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 2 сентября российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, пересекших воздушное пространство России. Ограничения введены также в аэропорту Геленджика.

