Reuters: Си Цзиньпин принял Путина в Китае как старого друга

ИноСМИ отреагировали на тесное взаимодействие Путина и Си Цзиньпина
ИноСМИ отреагировали на тесное взаимодействие Путина и Си Цзиньпина
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Председатель КНР Си Цзиньпин принял президента России Владимира Путина в Китае как «старого друга». Об этом пишет агентство Reuters. 

«Си Цзиньпин принял Владимира Путина для переговоров в Доме народных собраний, а затем в своей личной резиденции, назвав его своим „старым другом“», — утверждают авторы статьи. Вместе с Путиным Си также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встречи стали частью подготовки к параду на площади Тяньаньмэнь, который подчеркнул тесные связи Китая с Россией и КНДР. Все это произошло на фоне геополитической напряженности стран с Западом, пишет издание.

Ранее, накануне военного парада в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, председатель КНР Си Цзиньпин провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вечером 2 сентября Си Цзиньпин и Путин совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньха. На следующий день, 3 сентября, Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын заняли места на центральной трибуне на площади Тяньаньмэнь, наблюдая за парадом, посвященным юбилею Победы.

