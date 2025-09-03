Путин занял место на параде в Пекине рядом с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын заняли места на центральной трибуне на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда наблюдают за военным парадом в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщают журналисты.
«Путин занял место на центральной трибуне на параде. Российский лидер сидит по правую руку от Си Цзиньпина. По левую руку от лидера Китая расположился Ким Чен Ын», — передают журналисты. Трансляцию передает «Россия 24».
В рамках празднования в Пекине проходят торжественные мероприятия с участием глав иностранных государств, представителей армии и общественности. Военный парад на площади Тяньаньмэнь стал одним из ключевых событий дня: в нем задействованы современные образцы вооружения и военной техники, а также парадные расчеты Народно-освободительной армии Китая. Присутствие лидеров трех стран символизирует стратегическое партнерство и историческую память о совместной борьбе в годы Второй мировой войны.
Ранее, перед началом парада, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись несколькими словами и выразили почтение китайским ветеранам Второй мировой войны. На церемонию в Пекине были приглашены руководители 26 зарубежных государств, а сам парад стал крупнейшим мероприятием, приуроченным к 80-летию окончания войны и капитуляции Японии. В Китае также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, приехавшие для освещения мероприятия.
