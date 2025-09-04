Зеленский упрекнул Европу в медленном оружейном производстве

Европейские производственные линии оружия работают «недостаточно». Такое заявление по итогам встречи «Коалиции желающих» сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал увеличивать объемы и скорость выпуска.
«Мы констатируем, что европейские производственные линии работают пока что недостаточно. Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше», — сказал он на пресс-конференции в Париже после встречи «коалиции желающих» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляция велась на телеканале «France-24».
По словам Зеленского, украинские производственные мощности остаются невостребованными из-за дефицита и нехватки денег. В ходе встречи лидеры Европы и Зеленский также обсудили ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Владимир Зеленский уже поднимал вопросы военной поддержки и производства вооружения для Украины на переговорах с лидерами США и Европы. В августе 2025 года он предлагал заключить с Вашингтоном пятилетний контракт на выпуск дронов и настаивал на предоставлении гарантий безопасности по примеру соглашений между США и Израилем. Украина также продолжает добиваться увеличения военной помощи и ускорения поставок вооружений со стороны западных стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.