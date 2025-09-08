Детей стали чаще называть именами из сказок в Подмосковье

В Подмосковье растет интерес к старо-славянским именам для новорожденных. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба Министерства социального развития региона. По данным ведомства, родители все чаще выбирают для детей имена, встречающиеся в древних летописях и былинах.
Министерство объясняет популярность старо-славянских имен возвращением интереса к культурным традициям. «Раньше подобные имена можно было найти в летописях, былинах и сказках, а теперь они снова входят в современную жизнь», — сообщили в пресс-службе ведомства. В списке популярных мужских имен оказались Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Среди женских имен чаще стали встречаться Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава.
В министерстве также отметили появление моды на имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира. Представители ведомства связывают этот тренд с желанием родителей подчеркнуть уникальность ребенка и его связь с национальной историей. Кроме того, для удобства жителей Подмосковья процедура регистрации новорожденных стала проще — специалисты министерства приходят в роддом и помогают родителям оформить документы прямо в палате.
