В Ленобласти стали известны самые популярные имена для новорожденных

В Ленинградской области подведены итоги самых популярных имен, которые родители выбирали для своих новорожденных в 2025 году. Александр и София заняли лидирующие позиции среди мальчиков и девочек соответственно.
«Александр и София открыли рейтинг самых популярных имён в Ленинградской области в 2025 году», — сообщает Управление ЗАГС Ленобласти в своем telegram-канале. Не уступают в популярности и такие имена, как Михаил, Тимофей и Лев для мальчиков, а также Анна, Василиса и Мария для девочек. Эти имена также вошли в топ самых популярных имен в регионе, подтверждая тенденцию к выбору классических имен.
Особенный интерес в этом году вызвали имена, начинающиеся на «Мир». С начала года заметно увеличилось количество малышей, получивших такие имена. Среди них Мирослава, Мирра, Мира, Миралина, Мирабель, Мирай, Мирамин, Миран и Мирослав. Имена с корнем «Мир» несут в себе позитивное и миролюбивое звучание, что, возможно, и привлекает современных родителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.