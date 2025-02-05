В Ленобласти стали известны самые популярные имена для новорожденных

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Особенный интерес в этом году вызвали имена, начинающиеся на Мир
Особенный интерес в этом году вызвали имена, начинающиеся на Мир Фото:

В Ленинградской области подведены итоги самых популярных имен, которые родители выбирали для своих новорожденных в 2025 году. Александр и София заняли лидирующие позиции среди мальчиков и девочек соответственно.

«Александр и София открыли рейтинг самых популярных имён в Ленинградской области в 2025 году», — сообщает Управление ЗАГС Ленобласти в своем telegram-канале. Не уступают в популярности и такие имена, как Михаил, Тимофей и Лев для мальчиков, а также Анна, Василиса и Мария для девочек. Эти имена также вошли в топ самых популярных имен в регионе, подтверждая тенденцию к выбору классических имен.

Особенный интерес в этом году вызвали имена, начинающиеся на «Мир». С начала года заметно увеличилось количество малышей, получивших такие имена. Среди них Мирослава, Мирра, Мира, Миралина, Мирабель, Мирай, Мирамин, Миран и Мирослав. Имена с корнем «Мир» несут в себе позитивное и миролюбивое звучание, что, возможно, и привлекает современных родителей.

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В Ленинградской области подведены итоги самых популярных имен, которые родители выбирали для своих новорожденных в 2025 году. Александр и София заняли лидирующие позиции среди мальчиков и девочек соответственно. «Александр и София открыли рейтинг самых популярных имён в Ленинградской области в 2025 году», — сообщает Управление ЗАГС Ленобласти в своем telegram-канале. Не уступают в популярности и такие имена, как Михаил, Тимофей и Лев для мальчиков, а также Анна, Василиса и Мария для девочек. Эти имена также вошли в топ самых популярных имен в регионе, подтверждая тенденцию к выбору классических имен. Особенный интерес в этом году вызвали имена, начинающиеся на «Мир». С начала года заметно увеличилось количество малышей, получивших такие имена. Среди них Мирослава, Мирра, Мира, Миралина, Мирабель, Мирай, Мирамин, Миран и Мирослав. Имена с корнем «Мир» несут в себе позитивное и миролюбивое звучание, что, возможно, и привлекает современных родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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