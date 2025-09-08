В понедельник утром, 8 сентября, в Мехико (Мексика) грузовой поезд столкнулся с двухэтажным автобусом. В результате аварии погибли восемь человек и еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
«В понедельник утром грузовой поезд врезался в двухэтажный автобус к северо-западу от Мехико. В результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и 45 получили ранения, сообщили власти», — говорится в сообщении.
Несчастный случай произошел в промышленном районе складских и производственных предприятий города Атлакомулько, расположенного примерно в 130 километрах (80 милях) северо-западнее Мехико. В социальных сетях распространяются видеозаписи с места трагедии: на кадрах видно поврежденный автобус и тормозящий поезд.
