23 сентября 2025

С начала года в авариях на пермских дорогах пострадали сотни детей

За восемь месяцев этого года в авариях на пермских трассах пострадали более 280 детей. Шестеро несовершеннолетних погибли. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников.

«С января по август этого года в авариях на пермских дорогах погибли шестеро детей, 285 детей получили различные травмы во время ДТП. ПО сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварий с детьми выросло на 27,1%. За летний период произошло 125 аварий с участием детей, 44 из них получили травмы, а трое погибли», — рассказал Кадочников.

Он упомянул, что большинство аварий случаются по вине водителей автомобилей. Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Прикамья выявлено 4183 случая, когда детей перевозили в автомобилях с нарушением правил. Более 1000 родителей привлечены к ответственности за то, что исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

В Госавтоинспекции напоминают, что очень важно правильно соблюдать правила дорожного движения. Рассказывать про них детям. Быть на дорогах максимально внимательными и ответственными, чтобы не допускать аварий.

