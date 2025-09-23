С начала года в авариях на пермских дорогах пострадали сотни детей

За восемь месяцев этого года в авариях на пермских трассах пострадали более 280 детей. Шестеро несовершеннолетних погибли. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников.
«С января по август этого года в авариях на пермских дорогах погибли шестеро детей, 285 детей получили различные травмы во время ДТП. ПО сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварий с детьми выросло на 27,1%. За летний период произошло 125 аварий с участием детей, 44 из них получили травмы, а трое погибли», — рассказал Кадочников.
Он упомянул, что большинство аварий случаются по вине водителей автомобилей. Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Прикамья выявлено 4183 случая, когда детей перевозили в автомобилях с нарушением правил. Более 1000 родителей привлечены к ответственности за то, что исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.
В Госавтоинспекции напоминают, что очень важно правильно соблюдать правила дорожного движения. Рассказывать про них детям. Быть на дорогах максимально внимательными и ответственными, чтобы не допускать аварий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!