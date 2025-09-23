В Прикамье пост прокурора Юсьвинского округа занял Александр Загуляев. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU о смене руководства надзорного органа в муниципалитете.
«Прокурор Пермского края Павел Бухтояров провел прием граждан в Кудымкарском и Юсьвинском округах. В завершении визита в Юсьве руководителям правоохранительных и муниципальных органов власти представлен новый районный прокурор Александр Загуляев», — написано в telegram-канале ведомства.
До этого Загуляев работал заместителем прокурора в Кудымкаре. По данным источников газеты «Звезда», он приступил к своим новым обязанностям 17 сентября.
С 2020 по 2025 годы во главе юсьвинской прокуратуры стоял Дмитрий Кривощеков, поступивший на службу в надзорный орган в 2003-м. С 1 августа его перевели на аналогичный пост в Гайнский округ.
В конце прошлого года инсайдеры URA.RU в политэлите региона предупреждали о массовой ротации в структуре. На тот момент у 15 из 43 районных прокуроров заканчивался предельный срок пребывания в должности. Корреспонденты информационного агентства продолжают знакомить вас с кадровыми перестановками.
