Движение транспорта и повышение пенсий: какие изменения ждут пермяков с 1 октября

С 1 октября в Перми и крае произойдет ряд изменений. Ряд автобусных маршрутов изменит свое движение, а за чистотой в транспорте будут следить контролеры. Также будут увеличены пенсии для бывших сотрудников правоохранительных органов, а соцвыплаты пермяки смогут получать в цифровых рублях. URA.RU собрало воедино все, что изменится воедино.
Движение транспорта
В Перми с 1 октября автобусный маршрут № 13 будет продлен до микрорайона Садовый. Маршрут № 30 будет ликвидирован. Автобус маршрута № 11 будет продлен до микрорайона «Погода» с остановкой «Школа № 135». Автобус 19 маршрута будет следовать до улицы Куфонина через остановку «Гознак», а некоторые автобусы станут ходить до остановки «Тенториум».
Чистота в транспорте
С октября за чистотой в общественном транспорте будут следить контролеры. Именно они будут фиксировать, если в автобусах и трамваях будет грязно. В случае выявления серьезных загрязнений, информация будет передаваться перевозчику, к которому будут применяться финансовые санкции.
Повышение пенсий
Пенсии поднимут для бывших военнослужащих и работников силовых ведомств. Это касается сотрудников Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и других служб. Речь идёт как о пенсиях за выслугу лет, так и о выплатах по инвалидности и при потере кормильца. Перерасчёт захватит только пенсии, рассчитанные по ведомственным правилам, а не страховые.
Пересмотр выплат для неработающих
Повышение коснётся тех, кто недавно закончил трудовую деятельность. С 2016 по 2024 год индексация работающим пенсионерам производилась формально, но фактически без повышения. После увольнения выплаты пересчитают с учётом всех пропущенных индексаций. Автоматический перерасчёт начнётся с первого числа месяца после прекращения работы. Проверить сумму пенсии можно будет на портале Госуслуг.
Соцвыплаты в цифровых рублях
С октября часть соцвыплат начнут выплачивать в цифровых рублях. Система стартует с ограниченного круга федеральных расходов для тестирования. По словам депутата Антона Немкина, с начала следующего года ждут расширение использования цифрового рубля. Пенсии, выплаты студентам и работникам госорганизаций постепенно переведут на этот формат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!