В Перми рухнули цены на частные дома

В Перми с июня по сентябрь 2025 года средняя стоимость частных домов снизилась на 19,4%. Это самое большое падение рынка среди крупнейших городов страны, сообщили URA.RU аналитики витрины недвижимости Restate.
«В Перми наблюдается заметное снижение цен на загородные дома. Этот город можно считать аутсайдером рынка по динамике. Средняя стоимость дома составила 8,5 млн рублей, падение за год — 19,4%», — рассказали эксперты.
Аналитики отметили, что главными причинами удешевления недвижимости стали ограниченный спрос и рост предложения. Также в Перми практически не развивается премиум-сегмент загородных домов.
