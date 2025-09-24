Экс-глава администрации пермского губернатора Куранов работает волонтером в новом регионе РФ

Экс-глава администрации губернатора Пермского края стал мануальщиком-волонтером
Он оформил отпуск по основному месту работы
Он оформил отпуск по основному месту работы Фото:

Бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Григорий Куранов в настоящее время занимается волонтерской деятельностью в одной из медицинских организаций на территории Луганской области. 

«Я оказываю помощь в качестве мануального терапевта в госпиталях Луганска и Донецка. Обязанности заключаются в содействии хирургам в восстановлении после рабочих смен. Помимо меня, в этих медучреждениях трудятся и другие специалисты из Пермского края, среди которых — известный хирург-отоларинголог Елена Лебединская», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Куранова. 

Григорий Куранов занимал пост главы администрации губернатора Пермского края в 2012 году, а также представлял регион в Государственной думе Российской Федерации. В настоящее время он работает замглавы полпреда в Дальневосточном федеральном округе. URA.RU пыталось связаться с Курановым по телефону, известному редакции. На звонок он не ответил. 

