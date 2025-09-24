В Пермском крае продается элитный коттедж со стадионом за 60 млн рублей. Фото

В Пермском крае владелец продает дом с теннисным кортом за 60 млн рублей
Хозяева могут играть в теннис не выходя из дома
Хозяева могут играть в теннис не выходя из дома Фото:

В Пермском крае выставили на продажу дом, на территории которого находится небольшой стадион с теннисным кортом. Объект оценивают в 60 млн рублей. Об этом сказано на сайте бесплатных объявлений.

«На первой линии реки Чусовой продается усадьба в стиле прованс. Для любителей активного отдыха на территории есть теннисный корт. Стоимость недвижимости — 60 млн рублей», — пишет продавец в объявлении.

Уточняется, что дом приспособлен для проживания круглый год. Площадь территории — 50 соток. Кроме дома и мини-стадиона на ней находится баня, которую можно использовать как гостевой дом. На реке есть собственный пирс, а сама акватория оформлена в аренду.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выставили на продажу дом с комплексом магазинов. Недвижимость оценили в 22 млн рублей.

