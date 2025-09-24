В Пермском крае выставили на продажу дом, на территории которого находится небольшой стадион с теннисным кортом. Объект оценивают в 60 млн рублей. Об этом сказано на сайте бесплатных объявлений.
«На первой линии реки Чусовой продается усадьба в стиле прованс. Для любителей активного отдыха на территории есть теннисный корт. Стоимость недвижимости — 60 млн рублей», — пишет продавец в объявлении.
Уточняется, что дом приспособлен для проживания круглый год. Площадь территории — 50 соток. Кроме дома и мини-стадиона на ней находится баня, которую можно использовать как гостевой дом. На реке есть собственный пирс, а сама акватория оформлена в аренду.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выставили на продажу дом с комплексом магазинов. Недвижимость оценили в 22 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!