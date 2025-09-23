23 сентября 2025

В Перми отключат радиовещание

Настраивать приемник в машине будет бесполезно
Настраивать приемник в машине будет бесполезно

В Перми, а также близлежащих округах отключат радиовещание. Это произойдет 29 сентября и 2 октября, так как на главной телебашне в Перми будут проводить профилактические работы.

«На телебашне в Перми профилактики будут проводиться 29 сентября и 2 октября», — сообщили URA.RU в краевом радиотелевизионном передающем центре. Почти все радиостанции пропадут из эфира 29 сентября с часу ночи до пяти утра. А 2 октября с девяти утра до пяти вечера тишина будет на волнах «Лайк ФМ», «Радио Шансон» и «Комсомольская правда».

Отключение коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов. Вещание пакетов цифровых программ РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться без перерывов, отмечают в РТРС.

