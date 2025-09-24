Депутат Госдумы Немкин: Пермский край станет пилотным регионом для нового конкурса

«Цифровая Россия» и Платформа цифровых долин запускают в Перми всероссийский конкурс по использованию тифлоинформационных технологий среди незрячих и слабовидящих школьников. Об этом агентству URA.RU рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.
«Конкурс в Перми — пилотный проект. Это важный шаг к тому, чтобы цифровые технологии помогали детям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя полноценными участниками современного общества», — отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Главная задача — показать детям с ОВЗ возможности современных цифровых инструментов, помочь им развить практические навыки и научить работать в команде, ведь для незрячих и слабовидящих детей цифровые технологии становятся не просто помощниками в учебе, а окном в мир. Конкурс пройдет в формате командной игры, а победа зависит не только от знаний, но и от слаженности, взаимопомощи и умения поддерживать друг друга.
«Главная ценность конкурса заключается в демонстрации колоссального реабилитационного потенциала тифлотехнологий. Для незрячего или слабовидящего ребенка смартфон или планшет — это не просто гаджет для развлечений, а мощный инструмент для преодоления ограничений, накладываемых отсутствием зрения. В результате дети могут быть не только пользователями, но и активными создателями — программистами, верстальщиками, блогерами», — отметила руководитель краевого центра по поддержке образования детей с ОВЗ Ирина Лежнева.
Выбор Перми в качестве пилотной площадки не случаен. Пермский край активно включается в инициативы «Цифровой России» и имеет опыт реализации проектов, связанных с цифровизацией и инклюзивным образованием. Здесь создана база для работы с детьми с ОВЗ, что позволит протестировать формат конкурса и затем масштабировать его на другие регионы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!