Ночь в музее: в Перми для детей устраивают вечеринки в темноте в окружении скелетов

Палеонтологический Музей пермских древностей разработал новую программу для детей. Ребятам предлагается сказочное путешествие в полной темноте по миру мамонтов и динозавров.
«Специальная программа „Ночные сказки о мамонте“ придумана для детей от шести лет, которые мечтали оказаться в музее в полной темноте. Мы с ними совершим сказочное путешествие в прошлое, во времена первобытных людей. Для этого нужно будет надеть на себя шкуры с амулетами и в полной темноте с волшебницей-ведущей отправиться в гости к нашим экспонатам», — рассказали в музее.
Такие вечера пока относительно эксклюзивные мероприятия. Ближайший пройдет 23 октября, затем по два вечера запланированы в ноябре и декабре.
