23 сентября 2025

Ночь в музее: в Перми для детей устраивают вечеринки в темноте в окружении скелетов

Музей пермских древностей разработал вечернюю программу для детей
Дети перевоплотятся в первобытных людей и отправятся к мамонту
Дети перевоплотятся в первобытных людей и отправятся к мамонту

Палеонтологический Музей пермских древностей разработал новую программу для детей. Ребятам предлагается сказочное путешествие в полной темноте по миру мамонтов и динозавров.

«Специальная программа „Ночные сказки о мамонте“ придумана для детей от шести лет, которые мечтали оказаться в музее в полной темноте. Мы с ними совершим сказочное путешествие в прошлое, во времена первобытных людей. Для этого нужно будет надеть на себя шкуры с амулетами и в полной темноте с волшебницей-ведущей отправиться в гости к нашим экспонатам», — рассказали в музее.

Такие вечера пока относительно эксклюзивные мероприятия. Ближайший пройдет 23 октября, затем по два вечера запланированы в ноябре и декабре.

