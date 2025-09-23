23 сентября 2025

В Перми после 10 лет работы закрывается кафе здорового питания «Гараж»

Заведение специализируется на вегетарианских и ЗОЖ-блюдах
Заведение специализируется на вегетарианских и ЗОЖ-блюдах

Пермское кафе, открывшееся 10 лет назад, объявило о своем закрытии. Эта информация выложена на странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Наш „Гараж“ (Garage Healthy Bar) закрывается спустя 10 лет работы. Последний рабочий день — 30 сентября, так что у вас еще есть немного времени успеть поесть все самое любимое, сделать заначку из гранолы и лично признаться нам (или нашим блюдам) в любви», — указано в посте.

Впервые двери заведения открылись для клиентов в 2015 году. Под брендом Garage Healthy Bar в городе также работает собственный продуктовый магазин. Редакция URA.RU направила запрос владельцам точки о причинах закрытия. Ответ ожидается.

Корреспонденты агентства ранее рассказывали, что кофейни «Белый слон» прекратили работу на территории прикамской столицы. Гастросеть ушла с рынка в начале августа.

