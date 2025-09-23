В зоне СВО погиб танкист из Пермского края Евгений Бычин

Бойца проводили в последний путь 23 сентября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб танкист из Прикамья Евгений Бычин. Об этом сообщила мэрия Красновишерского округа.
«Старшина танковой роты танкового батальона Евгений Бычин 1991 года рождения погиб 9 октября 2024 года при выполнении боевых задач. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец отправился на фронт добровольцем. Его похоронили 23 сентября на красновишерском кладбище с воинскими почестями.
Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!