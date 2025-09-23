23 сентября 2025

В зоне СВО погиб танкист из Пермского края Евгений Бычин

Бойца проводили в последний путь 23 сентября
Бойца проводили в последний путь 23 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб танкист из Прикамья Евгений Бычин. Об этом сообщила мэрия Красновишерского округа.

«Старшина танковой роты танкового батальона Евгений Бычин 1991 года рождения погиб 9 октября 2024 года при выполнении боевых задач. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец отправился на фронт добровольцем. Его похоронили 23 сентября на красновишерском кладбище с воинскими почестями.

Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб танкист из Прикамья Евгений Бычин. Об этом сообщила мэрия Красновишерского округа. «Старшина танковой роты танкового батальона Евгений Бычин 1991 года рождения погиб 9 октября 2024 года при выполнении боевых задач. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Боец отправился на фронт добровольцем. Его похоронили 23 сентября на красновишерском кладбище с воинскими почестями.
