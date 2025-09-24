Полиция задержала пермяка за пропаганду экстремизма

Следователи проверяют пермяка, который высказывал экстремистские лозунги
В отношении него составлены административные протоколы
В отношении него составлены административные протоколы

В Перми сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок и выкрикивавшего экстремистские лозунги. Его доставили в дежурную часть Орджоникидзевского района. Инцидент с его участием был зафиксирован на видеозаписи, которая впоследствии появилась в интернете.

«Задержанным оказался местный житель 1991 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении него составлены административные протоколы по двум статьям», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники регионального СУ СКР и обнаружили видеоматериалы с участием мужчины, публично выражавшего экстремистские взгляды и совершавшего противоправные действия. Проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

