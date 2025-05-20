ВВС США увидели угрозу в модернизации Россией ядерного оружия

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ВВС США заявили, что модернизация Россией ядерного и гиперзвукового оружия угрожает Штатам
ВВС США заявили, что модернизация Россией ядерного и гиперзвукового оружия угрожает Штатам Фото:

Военно-воздушные силы США выразили обеспокоенность активной модернизацией Россией ядерного арсенала, гиперзвукового оружия и космических технологий, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении руководства ВВС.

«Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения», — говорится в документе, представленном в комитет по вооруженным службам Сената США. Трансляция велась на официальном сайте

Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия якобы разрабатывает и развертывает системы противодействия в космосе, включая наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковые систем. Также в их список входит лазерное оружие, средства радиоэлектронной борьбы и кибертехнологии.

Ранее сообщалось, что США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием. По словам представителя администрации Белого дома, Вашингтон готов предпринять дополнительные меры по усилению своей ядерной готовности, если Москва продолжит игнорировать обязательства по ДСНВ и откажется от взаимодействия. Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября 2024 года. Решение подписал российский президент.

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Военно-воздушные силы США выразили обеспокоенность активной модернизацией Россией ядерного арсенала, гиперзвукового оружия и космических технологий, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении руководства ВВС. «Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения», — говорится в документе, представленном в комитет по вооруженным службам Сената США. Трансляция велась на официальном сайте.  Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия якобы разрабатывает и развертывает системы противодействия в космосе, включая наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковые систем. Также в их список входит лазерное оружие, средства радиоэлектронной борьбы и кибертехнологии. Ранее сообщалось, что США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием. По словам представителя администрации Белого дома, Вашингтон готов предпринять дополнительные меры по усилению своей ядерной готовности, если Москва продолжит игнорировать обязательства по ДСНВ и откажется от взаимодействия. Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября 2024 года. Решение подписал российский президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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