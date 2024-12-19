США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием

США усилят боеготовность своих ядерных сил в случае отказа России от работы по стратегическим вооружениям и нарушений условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДВЗЯИ). Об этом заявил зам советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.
«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — сказал представитель Белого дома. Это заявление было сделано на фоне обсуждений о возможных мерах в ответ на нарушения международных договоренностей.
В дополнение к этому, Файнер подчеркнул, что США внедрили новые меры для сокращения рисков и повышения ответственности в ядерной сфере. Он также выразил готовность к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками, уточнив, что такой подход является ответственной позицией для ядерных держав.
Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября. Решение подписал российский президент. После посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ способна дать отпор всем ядерным силам США. ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях, передает Life.
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