19 декабря 2024

США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием

США усилят готовность ядерного оружия, если Россия откажется от сотрудничества
© Служба новостей «URA.RU»
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США готовы развивать свое ЯО
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США усилят боеготовность своих ядерных сил в случае отказа России от работы по стратегическим вооружениям и нарушений условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДВЗЯИ). Об этом заявил зам советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — сказал представитель Белого дома. Это заявление было сделано на фоне обсуждений о возможных мерах в ответ на нарушения международных договоренностей.

В дополнение к этому, Файнер подчеркнул, что США внедрили новые меры для сокращения рисков и повышения ответственности в ядерной сфере. Он также выразил готовность к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками, уточнив, что такой подход является ответственной позицией для ядерных держав.

Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября. Решение подписал российский президент. После посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ способна дать отпор всем ядерным силам США. ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях, передает Life.

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США усилят боеготовность своих ядерных сил в случае отказа России от работы по стратегическим вооружениям и нарушений условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДВЗЯИ). Об этом заявил зам советника президента по национальной безопасности Джон Файнер. «Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — сказал представитель Белого дома. Это заявление было сделано на фоне обсуждений о возможных мерах в ответ на нарушения международных договоренностей. В дополнение к этому, Файнер подчеркнул, что США внедрили новые меры для сокращения рисков и повышения ответственности в ядерной сфере. Он также выразил готовность к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками, уточнив, что такой подход является ответственной позицией для ядерных держав. Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября. Решение подписал российский президент. После посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ способна дать отпор всем ядерным силам США. ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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