Тренер Бородавко: скандинавы категорически не хотят видеть спортсменов из России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что ряд европейских стран, в первую очередь скандинавские, выступают против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, обсуждение этого вопроса идет накануне совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который состоится 21 октября. Вопрос о возвращении россиян и белорусов в олимпийский отбор остается актуальным в преддверии Игр-2026.
«Скандинавы не хотят видеть российских спортсменов в категорической форме. Но есть и страны, которые хотели бы видеть наших спортсменов, чтобы повысить интерес к лыжному спорту. Есть ряд стран, которые понимают, что если вернуть российских спортсменов, то у них будет закрыт путь к пьедесталу почета. Поэтому каждый преследует свои интересы», — заявил тренер РИА Новости.
Он отметил, что не рассчитывает на скорое разрешение ситуации. По его словам, решение о допуске принимается простым голосованием, где значительное влияние сохраняет скандинавское лобби. Тренер выразил сомнение, что эти страны изменят свою позицию под давлением других участников, поскольку придерживаются определенной линии, заданной руководством.
Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг сообщила о предстоящем обсуждении вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийскому отбору на ближайшем совете FIS. По данным организации, окончательное решение будет принято 21 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.