21:42 06 декабря 2017 0

Тюменского депутата заподозрили в родственной связи с террористами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В «золотом» Тюменском районе вспыхнул скандал из-за земли. По словам источника «URA.RU», в нем замешан местный депутат — родственник террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Сейчас дело находится в суде, речь в материалах идет о нескольких участках земли под Тюменью и миллионах рублей, а некоторые участники истории опасаются возможного взрыва.

История с землей в поселке Московский Тюменского района началась в 2012 году. Тогда местный предприниматель Эдуард Уразметов, который работал на тюменском севере, передал свое имущество по доверенности в управление Абраилю Темуркаеву.

Земля в поселке Московский стоит дорого: это участки совсем недалеко от Тюмени Фото: с сайта roszem.ru

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» представитель Уразметова, юрист Ксения Двинянинова (в редакции — запись разговора и переписка по электронной почте), в документах значились три нежилых здания и четыре земельных участка, которые находятся в поселке Московский на улицах Урожайная и Озерная. Хозяин недвижимости Темуркаеву доверял: фамилия в регионе известная, к тому же Абраиль Магомедович в то время возглавлял региональную общественную организацию вайнахского народа «Вайнах» и вместе с Уразметовым состоял в некоммерческом партнерстве «Помощь».

В 2015 году Темуркаев по просьбе хозяина недвижимости нашел покупателей на участки и здания и по доверенности заключил договор продажи. Однако из-за сложностей по переоформлению границ участков сделка сразу в Росреестре зарегистрирована не была, пояснила Ксения Двинянинова, а в феврале этого года Абраиль Темуркаев умер — и тут же о своих правах на всю недвижимость заявил его сын от первого брака, Тимур Темуркаев.

25-летний депутат думы Московского муниципального образования, по словам собеседницы агентства, потребовал от Уразметова официально переписать на него все имущество, заявив, что считает его собственностью отца — то есть своим наследством.

«Продавать эту недвижимость мой клиент не собирался, поскольку она к тому моменту уже была продана и деньги за нее получены, — пояснила Ксения Двинянинова. — Но сделка все еще не была оформлена в Росреестре, и депутат получил там выписки, согласно которым хозяином все еще значился Уразметов».

После этого, по словам юриста, народный избранник постоянно звонил, приезжал домой к ее клиенту, убеждая подписать бумаги, намекал на свои связи среди силовиков.

Юрист отмечает, что звучали и прямые угрозы не только самому Эдуарду Уразметову, но и его семье, а о споре с депутатом откуда-то стало известно руководству на работе селянина.

Депутат думы Московского МО в ноябре в соцсетях рассказал о ежегодном послании губернатора и опубликовал свое фото Фото: selfietagram.com

«Он испугался. Кроме того, оказалось, что семья у Темуркаева непростая: предположительно, его братья воюют в Сирии на стороне ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), — рассказала Ксения Двинянинова. — Три человека с такими же фамилиями есть в федеральном Перечне террористов и экстремистов.

По нашей информации, все трое жили в Тюмени. Один из них, Дукваха Темуркаев, недавно погиб в Сирии. Второго, Аюба Темуркаева, застрелили на сирийской границе. А третий, Рамазан Темуркаев, сейчас в федеральном розыске».

Действительно, в Перечне террористов и экстремистов на официальном сайте Росфинмониторинга значатся три человека с такими фамилиями.

В итоге селянин согласился подписать документы, пояснила собеседница агентства.

«Бумаги подписывались буквально на колене в машине, куда пригласили Уразметова, а рядом сидели два сотрудника правоохранительных органов, с которыми приехал депутат, — рассказала она. — Потом в этом же составе они поехали в МФЦ (многофункциональный центр, — ред.) отдавать пакет документов на госрегистрацию.

Там регистратор им сказала, что в документах есть ошибки и не хватает согласия на сделку супруги владельца земли. Но Темуркаев настоял, чтобы приняли как есть: он понимал, что второй раз ему вряд ли удастся привезти сюда хозяина недвижимости».

Три человека с такой же фамилией, как у депутата, значатся в Перечне террористов и экстремистов Фото: скриншот страницы сайта fedsfm.ru

Уже после того, как документы ушли в Росреестр, селянин обратился за помощью к юристам, пояснила Ксения Двинянинова. Регистрацию прав собственности удалось приостановить. После этого депутат направил Уразметову претензию, потребовав возобновить процесс регистрации, а затем подал иск в суд, заявив, что заплатил хозяину участков почти четыре миллиона рублей за его недвижимость.

В отзыве на исковое заявление ответчик написал, что договоры купли-продажи были «заключены под влиянием психологического давления с его стороны в отношении меня» и депутат до сих пор ни копейки за злополучную недвижимость не заплатил.

Кроме того, отметил Эдуард Уразметов, истец даже подавал заявление в полицию Тюменского района, написав там, что считает оспариваемые объекты собственностью своего отца. Однако стражи порядка возбуждать уголовное дело не стали.

Сам Уразметов в полицию заявлений не писал — как пояснила собеседница агентства, ее клиент решил, что успеха это не принесет, поскольку решил, что у депутата, действительно, есть связи в правоохранительных органах, а вместо этого обратился за помощью к юристу.

Юрист Ксения Двинянинова не сомневается, что дело в суде ответчик выиграет.

«Сейчас проблема в другом, — говорит она. — Все четыре здания в поселке Московский подключены к газовому отоплению, и их владельцем юридически до сих пор является Эдуард Уразметов. А ключи от зданий забрал депутат, и мы не имеем возможности следить за исправностью оборудования. Но если что-то случится — отвечать будем мы».

Сам депутат Тимур Темуркаев назвал эту запутанную историю с многочисленными родственниками и миллионами рублей «Санта-Барбарой». Корреспонденту «URA.RU» Темуркаев сообщил, что свидетель передачи денег продавцу земли у него есть — «это все происходило при юристе».

«Честнее сделок я не видел», — заверил он, назвав действия оппонента мошенническими. Собеседник агентства заверил, что заявлений в полицию о том, что спорное имущество принадлежало его отцу, он не подавал — его обращения касались сделки.

Оперативно получить по этому поводу комментарий в областном УМВД не удалось.

Что касается родственников, которые якобы воевали на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, то о них депутат думы Московского МО ничего не знает. «Меня воспитывала мать, я крещеный, родственников со стороны отца я практически не знаю», — пояснил Тимур Темуркаев. Собеседник агентства подчеркнул, что ключи от зданий ему передал сам продавец и газовое оборудование получает все необходимое техобслуживание. «И в мой адрес поступали угрозы, — сообщил депутат. — Уразметов кричал, что будет писать письмо Алтынову (глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, — ред.), приезжал молодой человек, говорил, чтоб я отказался от сделки, а то будет хуже». Депутат отметил, что не намерен терять деньги и будет доказывать в суде свою правоту.

Сейчас рассмотрение иска в Тюменском районном суде приостановлено. Ксения Двинянинова рассчитывает, что заседания будут возобновлены в январе 2018 года.

P. S. При подготовке материала Ксения Двинянинова заявила «URA.RU», что стороны конфликта договорились между собой, спор разрешился.