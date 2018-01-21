Политики Тюмени мирятся, копят деньги и присматривают яркую молодежь

23:00 21 января 2018 0

По прикидкам политологов, состав Тюменской городской думы после выборов обновится как минимум на треть Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Выборы в Тюменскую городскую думу, которые состоятся 9 сентября, пройдут по новым правилам. Сократится количество депутатов, избранных по партийным спискам, увеличится число депутатов-одномандатников. По мнению политологов, это серьезно подкосит позиции всех партий, представленных в гордуме, кроме «Единой России». Партия власти сделает ставку на кандидатов, способных организовать избирательную кампанию своими силами.

Председатель тюменского избиркома Татьяна Гиблер рассказала, что на предыдущих выборах в гордуму в 2013 году депутатский корпус был избран по партийным спискам (18) и одномандатным округам (18). Теперь число одномандатников составит 26, а тех, кто пройдет по спискам, — 10.

В новом созыве городской думы преимущество будет у «одиночек». По спискам пройдет всего 10 человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Другое изменение касается самих партийных списков. В 2013 году Тюмень была разделена на 18 территориальных групп, в каждой из которых партии выдвигали свой список. В 2018 году этого не будет: от каждой партии будет выдвинут один список на весь город.

Выдвинуть кандидатов необходимо будет в течение 30 дней со дня официального объявления о назначении даты выборов. На прошлых выборах это можно было сделать за 65 дней до дня голосования. Вернется досрочное голосование — оно пройдет в участковых избирательных комиссиях за 10 дней до официальных выборов.

В 2013 году подписи должны были собирать только самовыдвиженцы, теперь это также в обязанности у всех избирательных объединений, кроме парламентских партий.

«Необходимое количество подписей прежнее, 0,5% от числа избирателей в округе. То есть одномандатнику нужно 100-110 подписей, а если это единый округ — то почти 2800», — пояснила Татьяна Гиблер. Она напомнила, что на предыдущих выборах в гордуму участвовали 13 партий, но прошли только четыре.

Политолог Шуклин считает единоросску Альбину Селезневу «непобедимым кандидатом» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В партиях «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР «URA.RU» признались, что пока серьезно не занимались вопросом сентябрьских выборов в городскую думу. Все внимание партийных ячеек сосредоточено на президентской гонке. Только представители «Справедливой России» отметили, что планируют расширить свое присутствие в думе. «Сейчас у нас один депутат Владимир Гороховцев, надеемся, что будет два или три», — сообщил член совета партии в Тюменской области Георгий Эргемлидзе. Он уточнил, что менять Гороховцева партия не планирует, поскольку довольна его работой. «По всем параметрам он — подходящая кандидатура. Успешный бизнесмен, разбирается в городских проблемах, работает с ветеранами и детьми, кого нам лучше желать?», — сообщил Эргемлидзе.

Пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктория Герасимюк рассказала, что праймериз по выбору кандидатов для выдвижения в депутаты гордумы запланированы на конец марта-начало апреля и продлятся до конца мая. Это предварительное голосование будет для тюменских единороссов определяющим, оно выявит лидеров общественного мнения и тех, кто способен решать проблемы города.

В 2013 году через праймериз на выборы выдвинулись такие политики, как руководитель тюменских поисковиков Артур Ольховский, первый командир тюменского ОМОНа Валерий Бровкин, двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова, заместитель главврача ОКБ №1 по оказанию помощи детям Ольга Павлова и директор детского сада №50 Екатерина Вешкурцева.

В этом году схема праймериз будет прежней — открытые для всех желающих.

Представители КПРФ в гордуме пока не определились со своими личными планами по участию в выборах. Внутренний конфликт, существовавший между Александром Чепиком и единственным оппозиционером-одномандатником Динаром Абукиным, ликвидирован, и к выборам готовы оба. Однако делать соответствующие заявления они не спешат. «Кандидатам, которые будут избираться от КПРФ, я буду помогать, по себе не решил еще. У меня была идея попробовать свои силы, я попробовал, себе лично доказал, наказы выполнил», — сообщил «URA.RU» Чепик.

Пока что Динар Абукин занят пропагандой за коммуниста Грудинина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Пока говорить о том, пойду я или не пойду в думу, странно. Сейчас выборы президента, я веду большую работу в соцсетях по поручению партии, надо довыполнить наказы. Потом посоветуемся с избирателями в округе, и если партия направит, а люди поддержат, будем смотреть дальше. Но я уверен, что в округе у меня узнаваемость есть и есть за мной ресурс», — пояснил Динар Абукин.

Появление новых имен возможно, но «не у всех хватит денег и возможностей, 10 дней досрочки и день выборов — это существенные затраты, плюс агитация», — считает Чепик. «Ребят и девчат достойных хватает, но многих будет тормозить этот момент. Партия нас, конечно, не бросит, но она не может разорваться на всех. Таким ресурсом сейчас только единороссы обладают», — объяснил коммунист.

Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев заверил «URA.RU», что у партии нет намерений кардинально менять свое представительство в Тюменской городской думе. «Все наши депутаты там — это живые, работающие люди, и у нас не было причин думать, что они отошли от партии», — подчеркнул он. Зайцев озвучил, что фракция планирует выставить своих кандидатов по всем одномандатным округам. Среди них будут действующие депутаты гордумы Алексей Чирков, который является генеральным директором ОАО «Тюменьторф», руководитель АО «Трасса» и президент Федерации спортивной гимнастики Тюменской области Мурат Тулебаев, директор западносибирского филиала «Полипластик-Урал», вице-президент Тюменской областной шахматной федерации Александр Пивторак.

В ЛДПР намерены активно бороться за места в городской думе. Ставки — на молодежь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кроме этого, к выборной кампании привлекут много молодежи — помощника депутата госдумы Владимира Сысоева и тюменского ведущего Евгения Бакро; представителя молодежной палаты при Тюменской облдуме, маму в декрете Ольгу Зубареву; депутата поселка Московский, индивидуального предпринимателя Тимура Темуркаева.

Напомним, что на протяжении 2017 года активно распространялись слухи о том, что депутат Игорь Ракша вступил в конфронтацию с коллегами по партии из-за своих взглядов на православие и монархию. Сам Ракша пока не готов сказать, будет ли он участвовать в выборах как кандидат. Артем Зайцев отметил, что с Ракшой у тюменского отделения ЛДПР никаких противоречий не было.

Политолог Александр Безделов считает, что изменение системы вряд ли радикально повлияет на исход выборов в городскую думу. По его мнению, состав представительного органа изменится примерно на треть, а часть депутатов «Единой России», в прошлый раз прошедших по спискам, переместятся в число одномандатников.

«Что касается других партий, потенциально шансы имеют немногие. Кроме партии власти, скорее всего сохранятся ЛДПР и КПРФ, а по поводу „Справедливой России“ — большой вопрос», — заявил он.

Эксперт предположил, что «Единая Россия» в этот раз будет делать ставку на самостоятельных кандидатов, которые будут иметь финансовые, административные и организационные возможности для проведения избирательной кампании.

По словам эксперта, Роману Чуйко недолго осталось сидеть в гордуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Среди новых лиц в гордуме от «ЕР» Безделов ожидает увидеть исполняющую обязанности ректора Тюменского индустриального университета Веронику Ефремову, а среди тех, кто покинет стены думы — Романа Чуйко и Геннадия Разницына. Политолог считает, что предприниматель Разницын изменил вектор развития своего бизнеса, поэтому утратил интерес к сохранению места. Что касается Чуйко — он, по словам Александра Безделова, баллотировался, будучи главой тюменских МГЕРовцев, а с утратой этого статуса потерял и влияние. По мнению другого эксперта, Андрея Шуклина, список предполагаемых новых депутатов думы дополнится Романом Рзаевым, который сменил Романа Чуйко на посту главы регионального МГЕР. Единороссов Ришата Зиганшина и Альбину Селезневу он назвал «непобедимыми кандидатами в рамках своих округов».

«Несистемная оппозиция в силу отсутствия программы и работы с населением шансов на прохождение не имеет никаких, к тому же тюменская городская власть выстроила систему реагирования на запросы граждан и своевременного устранения проблем. Сужается пространство для политических спекуляций и апеллирования к негативу, городу нужны прагматичные технократы и деятели, способные наладить коммуникацию с гражданами и консолидировать общественное мнение, все остальные в думе Тюмени будут лишними», — сообщил Шуклин.

Александр Безделов не прогнозирует высокой явки на сентябрьские выборы, потому что для большинства тюменцев работа гордумы, по его мнению, не представляет огромного интереса.