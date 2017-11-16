Лидер фракции КПРФ в тюменской городской думе, депутат Динар Абукин полностью восстановлен в партии. Эту информацию Абукин подтвердил корреспонденту «URA.RU» после внеочередного заседания гордумы.
«Я не был исключен из КПРФ. Я был снят с учета, но подал апелляцию. Сегодня пришли официальные документы, что я полностью восстановлен, — заявил Динар Абукин. — Все членские взносы у меня уплачены аккуратно и в срок».
Все обвинения в свой адрес собеседник назвал несостоятельными. Депутат заявил, что будет «еще больше» работать на благо партии и поддержит кандидата от КПРФ на выборах президента России в 2018 году.
В августе источники сообщили «URA.RU», что Абукин исключен из КПРФ за «тесное сотрудничество» с партией «Коммунисты России» и неуплату членских взносов.
Интересно, что Динар Абукин — единственный депутат, прошедший в гордуму от КПРФ по одномандатному округу, а не по партийным спискам.