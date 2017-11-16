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Главные новости Тюменской области
15:47  16 ноября 2017 0

Тюменские коммунисты вернули в партию скандально известного депутата-неплательщика

Комиссия Гордумы по бюджету. Тюмень, абукин динар
Абукина полностью восстановили в КПРФФото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в тюменской городской думе, депутат Динар Абукин полностью восстановлен в партии. Эту информацию Абукин подтвердил корреспонденту «URA.RU» после внеочередного заседания гордумы.

«Я не был исключен из КПРФ. Я был снят с учета, но подал апелляцию. Сегодня пришли официальные документы, что я полностью восстановлен, — заявил Динар Абукин. — Все членские взносы у меня уплачены аккуратно и в срок».

Все обвинения в свой адрес собеседник назвал несостоятельными. Депутат заявил, что будет «еще больше» работать на благо партии и поддержит кандидата от КПРФ на выборах президента России в 2018 году.

В августе источники сообщили «URA.RU», что Абукин исключен из КПРФ за «тесное сотрудничество» с партией «Коммунисты России» и неуплату членских взносов.

Интересно, что Динар Абукин — единственный депутат, прошедший в гордуму от КПРФ по одномандатному округу, а не по партийным спискам.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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