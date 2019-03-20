«Лидер России» уехал с Урала и теперь вывозит «мозги» в Казань

Игнат Петухов с первых дней финала считался фаворитом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчанин Игнат Петухов вошел в список победителей конкурса «Лидеры России», который завершился 17 марта. Управленцу всего 25 лет, он был самым молодым сотрудником в региональной счетной палате, а после поездки в Сочи его пригласил на личную встречу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Казалось бы, у уральских чиновников появился повод гордиться за свою кузницу кадров, однако последние годы молодой лидер работает в Татарстане и помогает республике добывать новые таланты из разных регионов. В интервью «URA.RU» Игнат Петухов рассказал, почему перспективная молодежь не задерживается на Урале и при каких условиях ее можно вернуть.

— Игнат, еще раз поздравляю с победой в конкурсе. Ты получил приз — возможность один год работать с наставником. К кому из 94 топ-управленцев ты хочешь попасть, ждешь ли ты какого-то назначения победы?

Одно из заданий финала — открытый урок — Петухов провел так успешно, что школьники потом просили продолжить занятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В этом году пул наставников расширился. Каждый из них — это человек, который может передать бесценный опыт как государственного управлении, так и бизнеса. В мой топ вошли: [глава администрации президента РФ]Антон Вайно, [первый замглавы администрации президента РФ] Сергей Кириенко, [секретарь генсовета «Единой России»] Андрей Турчак и [председатель «Внешэкономбанка»] Игорь Шувалов.

При этом конкурс «Лидеры России» для меня — это не история о назначениях, а возможность стать частью команды людей, которые стремятся менять нашу страну к лучшему. Если конкурс даст возможность применить мои знания и опыт на благо страны в региональном или федеральном масштабе, я готов приложить все свои силы.

— Сейчас тебе 25 лет, ты работаешь в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом ранее ты трудился в Счетной палате в Свердловской области. Можешь рассказать, чем ты там занимался?

— В Счетной палате я прошел путь от специалиста первой категории до ведущего специалиста. Занимался проверкой законности и эффективности расходования государственных средств, анализировал использование госимущества области, принимал участие в создании информационно-аналитической системы. Для меня работа в Счетной палате — это бесценный опыт, который я вряд ли мог получить где-либо еще.

Панорама особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане Фото: сайт ОЭЗ «Алабуга»

— Насколько знаю, в счетной палате ты был самым молодым сотрудником на своей должности, во сколько лет ты туда пришел?

— Мне было 22 года — сразу после бакалавриата в РАНХиГС. У меня на защите диплома присутствовал теперь уже бывший председатель Счетной палаты Андрей Ефимов, он и выделил мою выпускную работу как лучшую среди всех других. Таким образом, сразу со студенческой скамьи я и пришел на государственную службу.

— Объясни, почему ты в какой-то момент решил уехать из Свердловской области.

— Мне хочется развиваться, получать новые знания и реализовывать их на практике. «Алабуга» — это уже мировой образец среди особых экономических зон. Таких современных промышленных площадок в России, к сожалению, не много. Поэтому, когда появилась возможность ухать туда, я ухватился за такой шанс. Там проходила образовательная лидерская программа корпоративного университета по направлению «Промышленный менеджмент», в которой я и принял участие.

— Разве счетная палата области не открывала для тебя перспектив?

Кириенко — один из четырех наставников, к кому хочет попасть Петухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В Счетной палате я тоже видел варианты дальнейшего развития. Но «Алабуга» — это взрывная возможность, от которой нельзя было отказываться. Это возможность прокачать себя как управленца с разных сторон.

— А может быть тебя терзал страх, что если ты останешься в счетной палате, то ты утонешь в бумагах?

— На госслужбе действительно бывает перекос в сторону бумажной волокиты. Но в Счетной палате в этом плане все было хорошо. Там меня знали и хвалили за мою молодость и амбициозность, вкладывались в меня, чего, правда, не было в рамках всей области.

Большая проблема, которая стоит перед руководством многих регионов — это нехватка кадровых лифтов для молодежи. Первые лица региона должны знать тех молодых лидеров, которые хотят сделать лучше для страны и послужить своему региону. У нас в области, к сожалению, не уделяется должного внимания к последовательному развитию кадрового потенциала.

— Видимо ты по этой причине оказался в «Алабуге», а не в «Титановой долине».

— Отчасти да. Насколько знаю, в «Титановой долине» нет программ по привлечению молодых лидеров, а в «Алабуге» есть. Вообще в Татарстане в целом кадры —на первом месте. Руководство республики понимает, что именно управленцы хорошего уровня на местах и делают жизнь региона лучше.

Андрей Турчак (справа) пригласил Петухова на встречу после конкурса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Почему на Среднем Урале не получается создать «кадровые лифты»?

— Попытки есть, но если мерить успех с тем же Татарстаном, то разница заметна. Думаю, Свердловской области нужны отдельная политика по взращиванию кадрового потенциала, программы обмена опытом. В рамках страны уже есть такой тренд, регионы должны перенять эту столь эффективную практику.

— Видишь ли ты какие-то угрозы для Свердловской области, когда талантливые руководители уезжают из региона?

— Это серьезная задача, которая стоит перед многими регионами. У нас есть субъекты в стране, которые опережают другие регионы по социально-экономическим показателям и перетягивают к себе лидеров и профессионалов. С другой стороны, человек может переехать в другую область, обогатиться бесценным опытом, а затем вернуться в свой родной край и применить там полученные умения.

— Ты в «Алабуге» занимаешься привлечением молодых кадров, много ли людей получается найти в Свердловской области?

— Екатеринбург, наверное, вообще один из лидеров в нашей компании по количеству привлеченных кадров. Причем удается найти специалистов как в топ-менеджмент, так и в мидл-менеджмент, так и в нашу лидерскую программу, которая ориентирована на недавних выпускников ВУЗов, обладающих высоким лидерским потенциалом.

Петухов два года работал в Счетной палате и был самым молодым специалистом в своей должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Ты и сам уехал, так еще теперь оставляешь без молодых кадров свердловскую власть?

— Наверное, все-таки вопрос стоит не так. У нас в Екатеринбурге очень много амбициозных людей, которые хотят получить новый опыт и знания, а едут за ними именно в Татарстан. Думаю, классно, если они потом будут возвращаться и работать в своих регионах. Мы сможем сделать нашу страну лучше только обмениваясь знаниями, а не сидя за закрытой дверью каждый в своем регионе.

— На каких бы ты условиях согласился возвратиться в Свердловску область?

— Как я уже говорил, я хочу быть частью команды, которая делает страну или регион лучше. Тут меня больше интересует масштабность задач и вклад, который я могу вложить. Поэтому в этой части я открыт к предложениям.

— За то время, сколько ты находишься в Татарстане (1,5 года), тебе пришло хоть одно предложение из Свердловской области, которое тебя могло заинтересовать?

— По правде говоря, нет. Периодически я приезжаю в Свердловскую область, последний раз был в Екатеринбурге в феврале — защищал магистерскую диссертацию. Никаких предложений тогда мне не поступало.