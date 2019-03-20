«Лидер России» уехал с Урала и теперь вывозит «мозги» в Казань

Свердловчанин Игнат Петухов вошел в список победителей конкурса «Лидеры России», который завершился 17 марта. Управленцу всего 25 лет, он был самым молодым сотрудником в региональной счетной палате, а после поездки в Сочи его пригласил на личную встречу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Казалось бы, у уральских чиновников появился повод гордиться за свою кузницу кадров, однако последние годы молодой лидер работает в Татарстане и помогает республике добывать новые таланты из разных регионов. В интервью «URA.RU» Игнат Петухов рассказал, почему перспективная молодежь не задерживается на Урале и при каких условиях ее можно вернуть.
— Игнат, еще раз поздравляю с победой в конкурсе. Ты получил приз — возможность один год работать с наставником. К кому из 94 топ-управленцев ты хочешь попасть, ждешь ли ты какого-то назначения победы?
— В этом году пул наставников расширился. Каждый из них — это человек, который может передать бесценный опыт как государственного управлении, так и бизнеса. В мой топ вошли: [глава администрации президента РФ]Антон Вайно, [первый замглавы администрации президента РФ] Сергей Кириенко, [секретарь генсовета «Единой России»] Андрей Турчак и [председатель «Внешэкономбанка»] Игорь Шувалов.
При этом конкурс «Лидеры России» для меня — это не история о назначениях, а возможность стать частью команды людей, которые стремятся менять нашу страну к лучшему. Если конкурс даст возможность применить мои знания и опыт на благо страны в региональном или федеральном масштабе, я готов приложить все свои силы.
— Сейчас тебе 25 лет, ты работаешь в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом ранее ты трудился в Счетной палате в Свердловской области. Можешь рассказать, чем ты там занимался?
— В Счетной палате я прошел путь от специалиста первой категории до ведущего специалиста. Занимался проверкой законности и эффективности расходования государственных средств, анализировал использование госимущества области, принимал участие в создании информационно-аналитической системы. Для меня работа в Счетной палате — это бесценный опыт, который я вряд ли мог получить где-либо еще.
— Насколько знаю, в счетной палате ты был самым молодым сотрудником на своей должности, во сколько лет ты туда пришел?
— Мне было 22 года — сразу после бакалавриата в РАНХиГС. У меня на защите диплома присутствовал теперь уже бывший председатель Счетной палаты Андрей Ефимов, он и выделил мою выпускную работу как лучшую среди всех других. Таким образом, сразу со студенческой скамьи я и пришел на государственную службу.
— Объясни, почему ты в какой-то момент решил уехать из Свердловской области.
— Мне хочется развиваться, получать новые знания и реализовывать их на практике. «Алабуга» — это уже мировой образец среди особых экономических зон. Таких современных промышленных площадок в России, к сожалению, не много. Поэтому, когда появилась возможность ухать туда, я ухватился за такой шанс. Там проходила образовательная лидерская программа корпоративного университета по направлению «Промышленный менеджмент», в которой я и принял участие.
— Разве счетная палата области не открывала для тебя перспектив?
— В Счетной палате я тоже видел варианты дальнейшего развития. Но «Алабуга» — это взрывная возможность, от которой нельзя было отказываться. Это возможность прокачать себя как управленца с разных сторон.
— А может быть тебя терзал страх, что если ты останешься в счетной палате, то ты утонешь в бумагах?
— На госслужбе действительно бывает перекос в сторону бумажной волокиты. Но в Счетной палате в этом плане все было хорошо. Там меня знали и хвалили за мою молодость и амбициозность, вкладывались в меня, чего, правда, не было в рамках всей области.
Большая проблема, которая стоит перед руководством многих регионов — это нехватка кадровых лифтов для молодежи. Первые лица региона должны знать тех молодых лидеров, которые хотят сделать лучше для страны и послужить своему региону. У нас в области, к сожалению, не уделяется должного внимания к последовательному развитию кадрового потенциала.
— Видимо ты по этой причине оказался в «Алабуге», а не в «Титановой долине».
— Отчасти да. Насколько знаю, в «Титановой долине» нет программ по привлечению молодых лидеров, а в «Алабуге» есть. Вообще в Татарстане в целом кадры —на первом месте. Руководство республики понимает, что именно управленцы хорошего уровня на местах и делают жизнь региона лучше.
— Почему на Среднем Урале не получается создать «кадровые лифты»?
— Попытки есть, но если мерить успех с тем же Татарстаном, то разница заметна. Думаю, Свердловской области нужны отдельная политика по взращиванию кадрового потенциала, программы обмена опытом. В рамках страны уже есть такой тренд, регионы должны перенять эту столь эффективную практику.
— Видишь ли ты какие-то угрозы для Свердловской области, когда талантливые руководители уезжают из региона?
— Это серьезная задача, которая стоит перед многими регионами. У нас есть субъекты в стране, которые опережают другие регионы по социально-экономическим показателям и перетягивают к себе лидеров и профессионалов. С другой стороны, человек может переехать в другую область, обогатиться бесценным опытом, а затем вернуться в свой родной край и применить там полученные умения.
— Ты в «Алабуге» занимаешься привлечением молодых кадров, много ли людей получается найти в Свердловской области?
— Екатеринбург, наверное, вообще один из лидеров в нашей компании по количеству привлеченных кадров. Причем удается найти специалистов как в топ-менеджмент, так и в мидл-менеджмент, так и в нашу лидерскую программу, которая ориентирована на недавних выпускников ВУЗов, обладающих высоким лидерским потенциалом.
— Ты и сам уехал, так еще теперь оставляешь без молодых кадров свердловскую власть?
— Наверное, все-таки вопрос стоит не так. У нас в Екатеринбурге очень много амбициозных людей, которые хотят получить новый опыт и знания, а едут за ними именно в Татарстан. Думаю, классно, если они потом будут возвращаться и работать в своих регионах. Мы сможем сделать нашу страну лучше только обмениваясь знаниями, а не сидя за закрытой дверью каждый в своем регионе.
— На каких бы ты условиях согласился возвратиться в Свердловску область?
— Как я уже говорил, я хочу быть частью команды, которая делает страну или регион лучше. Тут меня больше интересует масштабность задач и вклад, который я могу вложить. Поэтому в этой части я открыт к предложениям.
— За то время, сколько ты находишься в Татарстане (1,5 года), тебе пришло хоть одно предложение из Свердловской области, которое тебя могло заинтересовать?
— По правде говоря, нет. Периодически я приезжаю в Свердловскую область, последний раз был в Екатеринбурге в феврале — защищал магистерскую диссертацию. Никаких предложений тогда мне не поступало.