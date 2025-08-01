Трамп раскрыл, будет ли разговаривать с Путиным после угроз подлодками

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли он участвовать в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. На вопрос журналистов об встрече он ответил, что посмотрит на грядущие события.
«Посмотрим, что будет дальше», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Его выступление транслировал Fox News.
В ночь на 2 августа президент США начал угрожать России отправкой ядерных подлодок. Его заявление прозвучало в контексте обострившегося конфликта с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Подробнее о ссоре политиков — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.