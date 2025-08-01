01 августа 2025

Трамп раскрыл, будет ли разговаривать с Путиным после угроз подлодками

Трамп посмотрит, будет ли он встречаться с Путиным после своих угроз подлодками
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп посмотрит, что будет дальше, перед тем как думать о встрече с Путиным
Трамп посмотрит, что будет дальше, перед тем как думать о встрече с Путиным Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли он участвовать в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. На вопрос журналистов об встрече он ответил, что посмотрит на грядущие события.

«Посмотрим, что будет дальше», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Его выступление транслировал Fox News.

В ночь на 2 августа президент США начал угрожать России отправкой ядерных подлодок. Его заявление прозвучало в контексте обострившегося конфликта с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Подробнее о ссоре политиков — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли он участвовать в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. На вопрос журналистов об встрече он ответил, что посмотрит на грядущие события. «Посмотрим, что будет дальше», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Его выступление транслировал Fox News. В ночь на 2 августа президент США начал угрожать России отправкой ядерных подлодок. Его заявление прозвучало в контексте обострившегося конфликта с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Подробнее о ссоре политиков — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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