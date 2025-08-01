01 августа 2025

Челябинский город украсят редкими цветами из Подмосковья

В Сатке заключили соглашение с питомником «Русроза»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города украсят уникальными цветами
Улицы города украсят уникальными цветами Фото:

В городе Сатке Челябинской области подписано трехстороннее соглашение о благоустройстве города, предусматривающее высадку различных сортов роз. Цветы выращивают в питомнике саженцев Солнечногорска Московской области. Об этом 1 августа в своем telegram-канале сообщил мэр Александр Глазков.

«Трехстороннее соглашение заключено между администрацией Саткинского округа, группой „Магнезит“ и питомником „Русроза“. В документе — условия сотрудничества в рамках благоустройства, развития городской среды и реализации проекта „Цветущий город“, — подчеркнул Александр Глазков.

Проект предусматривает оформление цветников, зеленых арт-объектов и проведение совместных программ по развитию городской среды. Питомник роз находится в Солнечногорске и специализируется на более чем 5000 сортов саженцев.

Как сообщало URA.RU ранее, реализованный проект реконструкции улицы Ленина в Сатке был отмечен как лучший на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. А в декабре 2024 года стела на въезде в город одержала убедительную победу в конкурсе на лучшую въездную стелу муниципальных образований России.

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В городе Сатке Челябинской области подписано трехстороннее соглашение о благоустройстве города, предусматривающее высадку различных сортов роз. Цветы выращивают в питомнике саженцев Солнечногорска Московской области. Об этом 1 августа в своем telegram-канале сообщил мэр Александр Глазков. «Трехстороннее соглашение заключено между администрацией Саткинского округа, группой „Магнезит“ и питомником „Русроза“. В документе — условия сотрудничества в рамках благоустройства, развития городской среды и реализации проекта „Цветущий город“, — подчеркнул Александр Глазков. Проект предусматривает оформление цветников, зеленых арт-объектов и проведение совместных программ по развитию городской среды. Питомник роз находится в Солнечногорске и специализируется на более чем 5000 сортов саженцев. Как сообщало URA.RU ранее, реализованный проект реконструкции улицы Ленина в Сатке был отмечен как лучший на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. А в декабре 2024 года стела на въезде в город одержала убедительную победу в конкурсе на лучшую въездную стелу муниципальных образований России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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