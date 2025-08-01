01 августа 2025

Молния ударила по таунхаусу под Москвой, вспыхнул пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния спровоцировала крупный пожар в поселке Набережный
Молния спровоцировала крупный пожар в поселке Набережный Фото:

В подмосковном поселке Набережный молния ударила в таунхаус, после чего здание загорелось. Огонь стремительно распространился на крышу и целый этаж. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Молния попала прямо в таунхаус, и сразу начался сильный пожар. Огонь моментально охватил весь верхний этаж и крышу, потому что у дома не было громоотвода», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пожарные прибыли на место, но долго не могли приступить к тушению, поскольку не сразу нашли пожарный гидрант. Сейчас пожар локализуют.

Ранее в Московской области уже происходили похожие инциденты. В июне 2024 года в городе Истра после удара молнии загорелся частный двухэтажный дом, тогда жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных.

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В подмосковном поселке Набережный молния ударила в таунхаус, после чего здание загорелось. Огонь стремительно распространился на крышу и целый этаж. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «Молния попала прямо в таунхаус, и сразу начался сильный пожар. Огонь моментально охватил весь верхний этаж и крышу, потому что у дома не было громоотвода», — рассказали очевидцы в социальных сетях. Пожарные прибыли на место, но долго не могли приступить к тушению, поскольку не сразу нашли пожарный гидрант. Сейчас пожар локализуют. Ранее в Московской области уже происходили похожие инциденты. В июне 2024 года в городе Истра после удара молнии загорелся частный двухэтажный дом, тогда жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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