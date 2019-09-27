Что стоит за отставкой главы тюменского УМВД

Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов 27 сентября ушел в отставку. По официальной версии, причиной ухода стало достижение пенсионного возраста. Источники «URA.RU» рассказали, что стоит за громким событием и кто может занять пост главного полицейского региона.
Почему на самом деле ушел Алтынов?
Источник агентства, близкий к силовым структурам, считает, что за отставкой Алтынова может стоять региональное управление ФСБ, которое якобы долго конфликтовало с УМВД. Конфликт перешел в открытую фазу в 2017 году после задержания полицией так называемой «банды ФСБ», убивавшей людей. В ответ, по версии инсайдера, сотрудники госбезопасности провели в местном управлении несколько проверок и обысков.
«В пользу этой версии говорит факт, что УМВД было фактически отстранено от контртеррористической операции, прошедшей в апреле в Тюмени. А все лавры достались ФСБ», — считает инсайдер. Получить комментарий в ФСБ региона не удалось.
Не остался незамеченным и факт того, что в последнее время на Алтынова сыпались жалобы —достаточно вспомнить обращения в МВД России и СК РФ депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева, который обвинял силовика в использовании подложных номеров на служебной машине.
«Вряд ли у Урамаева такая информация появилась случайно», — уверен собеседник агентства.
Впрочем, по итогам проверки выяснилось, что номера на машине не были поддельными. Но за многочисленные нарушения ПДД к дисциплинарной ответственности был привлечен водитель тюменского управления Горшков.
Политолог Александр Безделов считает, что, скорее всего, Алтынов ушел в отставку сам из-за негативного фона вокруг его фигуры. «Здесь можно вспомнить и конфликт с ФСБ, и многочисленные проверки. Возможно у главы УМВД просто не выдержали нервы», — отметил эксперт.
Кто придет на место Алтынова?
Официально в УМВД не называют имя возможного преемника. Врио главы управления автоматически стал заместитель Алтынова Валерий Суворов. Теперь в ведомстве жду приказа президента Владимира Путина, но до этого события может пройти несколько месяцев.
«В числе главных претендентов — экс-глава полиции Тюмени Петр Вагин, в июне назначенный на пост замминистра МВД Северной Осетии. По крайней мере, именно эту версию обсуждают в полиции», — говорит источник. В пользу Вагина говорят его сильные управленческие качества (в марте силовик победил в конкурсе «Лидеры России») и то, что он прошел сложную школу работы на Северном Кавказе.
Другой источник «URA.RU» наоборот уверен, что Вагину еще рано возглавлять региональное ведомство. «С момента его перевода на Кавказ прошло слишком мало времени, не ясно, прошел ли он проверку», — говорит он.
Где Алтынов продолжит карьеру?
«Каждая из составляющих отставки была гвоздем в крышку гроба карьеры Алтынова в силовых структурах», — заявляет инсайдер. Однако, по его мнению, экс-глава УМВД, учитывая наработанные связи, без труда найдет работу в качестве руководителя службы безопасности одной из крупных коммерческих компаний. Уточнить в пресс-службе УМВД по Тюменской области, чем теперь будет заниматься Алтынов, не удалось.