Что стоит за отставкой главы тюменского УМВД

Вокруг Юрия Алтынова последнее время нарастал сильный негативный фон Фото: Николай Бастриков © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов 27 сентября ушел в отставку. По официальной версии, причиной ухода стало достижение пенсионного возраста. Источники «URA.RU» рассказали, что стоит за громким событием и кто может занять пост главного полицейского региона.

Почему на самом деле ушел Алтынов?

В марте сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в тюменское УМВД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источник агентства, близкий к силовым структурам, считает, что за отставкой Алтынова может стоять региональное управление ФСБ, которое якобы долго конфликтовало с УМВД. Конфликт перешел в открытую фазу в 2017 году после задержания полицией так называемой «банды ФСБ», убивавшей людей. В ответ, по версии инсайдера, сотрудники госбезопасности провели в местном управлении несколько проверок и обысков.

«В пользу этой версии говорит факт, что УМВД было фактически отстранено от контртеррористической операции, прошедшей в апреле в Тюмени. А все лавры достались ФСБ», — считает инсайдер. Получить комментарий в ФСБ региона не удалось.

Не остался незамеченным и факт того, что в последнее время на Алтынова сыпались жалобы —достаточно вспомнить обращения в МВД России и СК РФ депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева, который обвинял силовика в использовании подложных номеров на служебной машине.

«Вряд ли у Урамаева такая информация появилась случайно», — уверен собеседник агентства.

Впрочем, по итогам проверки выяснилось, что номера на машине не были поддельными. Но за многочисленные нарушения ПДД к дисциплинарной ответственности был привлечен водитель тюменского управления Горшков.

Политолог Александр Безделов считает, что, скорее всего, Алтынов ушел в отставку сам из-за негативного фона вокруг его фигуры. «Здесь можно вспомнить и конфликт с ФСБ, и многочисленные проверки. Возможно у главы УМВД просто не выдержали нервы», — отметил эксперт.

Кто придет на место Алтынова?

Официально в УМВД не называют имя возможного преемника. Врио главы управления автоматически стал заместитель Алтынова Валерий Суворов. Теперь в ведомстве жду приказа президента Владимира Путина, но до этого события может пройти несколько месяцев.

«В числе главных претендентов — экс-глава полиции Тюмени Петр Вагин, в июне назначенный на пост замминистра МВД Северной Осетии. По крайней мере, именно эту версию обсуждают в полиции», — говорит источник. В пользу Вагина говорят его сильные управленческие качества (в марте силовик победил в конкурсе «Лидеры России») и то, что он прошел сложную школу работы на Северном Кавказе.

Петр Вагин показал себя сильным управленцем, выиграв конкурс «Лидеры России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой источник «URA.RU» наоборот уверен, что Вагину еще рано возглавлять региональное ведомство. «С момента его перевода на Кавказ прошло слишком мало времени, не ясно, прошел ли он проверку», — говорит он.

Где Алтынов продолжит карьеру?

«Каждая из составляющих отставки была гвоздем в крышку гроба карьеры Алтынова в силовых структурах», — заявляет инсайдер. Однако, по его мнению, экс-глава УМВД, учитывая наработанные связи, без труда найдет работу в качестве руководителя службы безопасности одной из крупных коммерческих компаний. Уточнить в пресс-службе УМВД по Тюменской области, чем теперь будет заниматься Алтынов, не удалось.