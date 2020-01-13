На «URA.RU» — прогноз на 2020 год для тюменской элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году в Тюменской области будет усиливаться власть губернатора. После первого полного года работы, 2019-го, Александр Моор начнет укреплять свои позиции и завершать формирование своей команды. На нее будет опираться глава региона в период, когда в областном парламенте начнет обостряться межпартийная борьба в преддверии выборов-2021.

Новый губернатор усилит свои позиции

Политологи считают, что Александр Моор в 2020 году будет демонстрировать сильные решения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В грядущем году глава региона Александр Моор после проводимой им с начала инаугурации политики «сглаживания острых углов» будет демонстрировать сильные решения, считает политолог Андрей Шуклин: «Так выпало, что начало его губернаторства совпало с рядом серьезных вызовов — и мусорная реформа, и резонансные общественные обсуждения. Ему удалось сгладить шероховатости и плавно зайти на должность. Но сейчас Александр Моор будет действовать более решительно».

Шуклин приводит в пример декабрьскую итоговую пресс-конференцию. Глава региона довольно жестко комментировал некоторые решения. Так он отреагировал на вопрос о снятии статуса особо охраняемой территории с лога реки Тюменки и строительстве там здания общежития. Губернатор отметил, что генплан не является статичным документом и корректируется исходя из потребностей города. На вопрос о продаже банкротящегося Антипинского НПЗ он сообщил, что ему не важно, кто приобретет завод, главное — чтобы он работал, а две тысячи людей получали зарплату.

Арест главы УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова никак не отразился на рейтингах региона и его главы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В уходящем 2019 году в Тюменской области прогремело несколько крупных коррупционных скандалов. В ключевом для региональной медицины проекте «Медицинский город» вскрылись денежные хищения в размере более 47 миллионов рублей, по факту возбуждены два уголовных дела. А его теперь уже бывшего главу Андрея Кудрякова проверяют на причастность к списанию муниципального имущества. В скандале оказалось замешано еще одно важнейшее для региона предприятие — Антипинский нефтеперерабатывающий завод, признанный банкротом. На его директора Геннадия Лисовиченко заведено три уголовных дела, сам он скрывается от следствия за границей. В ноябре под домашний арест попал экс-глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, которого обвиняют в получении взятки в размере около 450 тысяч рублей.

В такой тяжелой повестке Александр Моор выбрал для себя позицию нейтралитета, не вмешиваясь публично ни в один из скандалов. Это было оценено в Москве. «Он воспринимается, как глава региона, не доставляющего особых проблем», — отметил политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По оценке региональных политологов, такие же позиции губернатор занимает и на уровне УрФО. «Он на хорошем счету. И свою роль тут сыграло и то, что Тюмень откликнулась на просьбу о поддержке Кургана [выделив более 400 млн рублей]— а для уральского полпреда Цуканова это важно», — отмечает Александр Безделов. При этом решение не являлось популярным среди жителей области.

Александр Моор поддержал Курганскую область, выделив из регионального бюджета 400 млн на совместный проект Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его мнению, у Александра Моора есть все шансы повторить путь своего предшественника, теперь главы Минстроя Владимира Якушева, и в последующем выстроить федеральную карьеру. Немалую роль здесь играет подчеркнутая политика преемственности, о которой новый губернатор области заявлял неоднократно на встречах с прессой. Это ясно прослеживается в сохранении направлений работы тюменского правительства: поиске выгодных инвестиций и развитии социальной инфраструктуры.

«При отсутствии крупных проектов — таких, как строительство нефтехимического перерабатывающего производства „Запсибнефтехим“, бюджет Тюменской области держится на уровне прежних лет», — отмечает политолог Александр Безделов. Однако другие эксперты считают, что данная тенденция в скором времени сойдет на нет. «Принцип преемственности есть всегда, вопрос в том, сколько он тянется по времени: год, пять, десять лет… Мне кажется, что срок будет явно небольшим», — отмечает политолог Аркадий Либерман.

На пути к усилению своей линии губернатору предстоит завершить вопрос формирования своей команды. «Первая задача — решить кадровый вопрос, потому что к выборному 2021-му году нужно подходить со слаженной командой», — отмечает политолог Аркадий Либерман. Ее формирование начато в 2019 году. Александр Моор забрал в команду на должности заместителей двоих: занимавшего ранее кресло главы департамента потребительского рынка Андрея Пантелеева, а также экс-депутата Госдумы от Тюменской области и бывшего либерал-демократа Владимира Сысоева. Теперь освободилось кресло первого замгубернатора — 27 декабря его покинула Наталья Шевчик. На ее место несколько источников агентства прочат нынешнего главу ТюмГУ Валерия Фалькова. При этом глава региона отличился весьма скрупулезным подходом к назначениям. Некоторые должности могут пустовать продолжительное время — так, до сих пор не назначены главы департамента экономики и комиссии РЭК Тюменской области. Впрочем, на последней пресс-конференции Александр Моор отметил, что назначения на них состоятся в 2020 году.

В региональных отделениях партий намечаются перемены

Грядущий 2020 год обещает стать горячим для тюменских отделений политических партий — на 2021 год намечены выборы в государственную и областную думу. «Следующий год для региональной власти будет подготовительным к выбором. И необходимо учитывать некоторую радикализацию общества на федеральном уровне. У ряда региональных отделений оппозиционных партий есть некоторая эйфория, связанная с успехами в 2019 году, однако, как говорится, цыплят будем считать по осени», — отмечает депутат облдумы от «Единой России» Владимир Ульянов.

Андрей Княжев, которого называют полковником «диванных войск», расколол тюменских коммунистов Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Речь идет о тюменском отделении КПРФ, которые в уходящем году сделали ставку на Анатолия Княжева, известного в Тюменской области активностью в соцсетях и популистскими высказываниями. По мнению политических экспертов, на волне хайпа и за счет низкой явки — 12,14 процентов, он смог набрать на прошедших в сентябре довыборах в облдуму 26,6 процентов голосов. На своей итоговой пресс-конференции коммунисты заявили, что будут продолжать с ним сотрудничество, однако будут делать ставку и на других, более традиционных, кандидатов. «Если глава регионального отделения партии Тамара Казанцева относится к нему более-менее положительно, то со стороны других сотрудников организации он вызывает отторжение. Партия для него — всего лишь инструмент, и все это понимают», — отмечает политолог Александр Безделов. В общей же сложности КПРФ собирается выдвинуть на выборы 2021 года более тысячи кандидатов.

Очень удачным вышел 2019 год у ЛДПР — в этом году произошло ключевое назначение члена партии Владимира Сысоева на должность замгубернатора Тюменской области. Как отмечают инсайдеры, это явный сигнал к тому, что партия находится «в орбите власти», и ожидать от нее радикализации действий не стоит. Однако теперь организации предстоит не только готовится к выборам, но найти лидера среди однопартийцев — поскольку Сысоев после назначения из нее вышел. В «Единой России», привыкшей к стабильности руководящего состава, 2020 год может принести существенные перемены. Это связано с указанием об омоложении состава представительств партий в законодательных органах. Однако информация об этом ходит пока «на уровне разговоров», пока никаких решений не принято.

Назначение Владимира Сысоева на должность замгубернатора дало для партии определенные позитивные надежды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Опрошенные агентством политологи прогнозируют, что сотрудничество между региональными политиками на фоне предвыборной гонки уйдет в прошлое. «В 2019 году наметился определенный консенсус между партиями: в этом году, к примеру, ЛДПР поддержали бюджет, КПРФ проголосовало за поправки к нему. Не было никаких крупных споров и разногласий, и это очень важно — потому что за эти три года в думе большинство моих коллег перестроились на работу в интересах региона», — рассказал он «URA.RU».

Общественникам отдадут часть социальных вопросов

За минувший год роль общественных организаций существенно возросла. Такого мнения придерживается тюменский политолог Андрей Шуклин. «Многие функции в 2019 году отдавались на аутсорсинг представителям общественных организаций: это научно-культурные, просветительские НКО. Начала работать система грантов, которая позволяет разгружать властные институты», — отмечает он. По его мнению, в 2020 году общественникам также отдадут часть социальной нагрузки. Вырос уровень рассматриваемых ими вопросов — начали подниматься актуальные и резонансные темы.

В Общественной палате Тюменской области в 2019 году проводились слушания по ключевым для региона вопросам: мусорной реформе, застройке лога реки Тюмени, строительству развязки по ул. Мельникайте — Дамбовская, вынесенные на них решения учитывались при принятии решений региональным правительством. «Отдельно можно отметить рост уровня обсуждения. Власть стала прислушиваться к народному мнению, на различных общественных мероприятиях палаты в этом году побывали, к примеру, первый замгубернатора Наталья Шевчик [ушла в отставку 27 декабря], замгубернатора и начальник областного департамента по строительству Сергей Шустов, Константин Фрумкин — гендиректор «Тюменского экологического объединения», — говорит Шуклин.

Кроме качественного изменения в ряде организаций общественников прошли кадровые перестановки. В тюменском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) на вакантное место главы исполкома организации был назначен экс-депутат гордумы Роман Чуйко. В это же время пост сопредседателя ОНФ покинул Евгений Семеняко, посчитавший работу общественника бесполезной для себя. Его сменила выигравшая выборы в городскую думу Тюмени олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. Ротации планируются и в Общественной палате Тюменской области, срок полномочий действующего состава которой истекает в апреле 2020 года.