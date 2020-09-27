Почему в Тюмени можно купить дешевую квартиру

Главной целью своей компании Василий Юрочкин видит строительство комфортного и недорогого жилья для тюменцев Фото: предоставлено компанией «Сибстройсервис»

За август в Тюмени до 50 процентов вырос спрос на бюджетные квартиры — в условиях неопределенности из-за коронавируса люди вкладывают в них деньги. Застройщик «Сибстройсервис» стал четвертым по объему введенного жилья в регионе и специализируется на возведении доступной и качественной недвижимости.

Владелец компании 76-летний Василий Юрочкин вернулся на пост гендиректора, чтобы управлять компанией в сложные времена. Ранее он оставлял этот пост в связи с возрастом. В интервью URA.RU он рассказал, какой принцип лежит в основе их компании и как строить соцжилье.

— Василий Алексеевич, почему вы вернулись в руководство?

— В последний год компании пришлось существенно перестраиваться из-за изменений в законодательстве. Нам пришлось столкнуться с требованиями со стороны банков, которые пока никак не согласуются со строительным законодательством. Мой опыт и закалка 90-х позволит выправить ситуацию и вернуть «Сибстройсервису» достойное место застройщика для тюменцев, которые нуждаются в улучшение жилищных условий, но при этом не имеют возможности покупать жилье бизнес-класса.

— На данный момент цены на готовое жилье постоянно растут. Будете ли вы повышать стоимость квадратного метра, исходя из вашей ситуации?

— Себестоимость квадратного метра сейчас составляет около 30 тыс. за кв. м. Мы продолжаем удерживать низкие цены на жилье, и при продаже продолжаем устанавливать цены в районе 60 тыс. за кв. м. Монолит позволяет нам делать любую квартирографию — от 15 кв. м. до 100 кв. м. Но у меня квартиры приобретает мелкий, средний, рабочий класс. Знаю массу пенсионеров, которым дети покупают у нас квартиры, чтобы они могли жить отдельно и спокойно заниматься своими старческими делами. Считаю, что нужно расселять людей и давать им возможность покупать доступное жилье. Поэтому у нас всегда высокий спрос на квартиры — за 27 лет не было ни одного объекта, который бы не продался.

— Бытует мнение, что если жилье социально ориентировано, то оно обязательно должно быть некачественным. Правда ли это?

— Те, кто делает такие дома — это халтурщики и случайные люди, и, к сожалению, их больше чем достаточно. У нас за 27 лет по качеству от покупателей никогда не было вопросов. Прежде, чем покупать площадку, мы разрабатываем проект, решаем, что там строить — без этого работать нельзя. Изучаем спрос на жилье. На первоначальном этапе продумывается инфраструктура, детские площадки, коммерческие помещения, пространства под банки. Прежде чем строить объект, нужно думать — для кого ты это делаешь. Для каждого нашего комплекса мы разрабатываем отдельный стиль — так, в «Москве» у нас один, в «Олимпии» — совершенно другой. В общей сложности за все время своего существования мы сдали почти 600 тыс. кв.м жилья.

— Как государство помогает строить социальное жилье?

— На сегодняшний день из-за смены законодательства и перевода на эскроу-счета действительно появились сложности. Банки не готовы спонсировать комплексную застройку, что существенно мешает строить жилье эконом-класса. Себестоимость квадратного метра складывается из многих факторов. Это коммуникации, инфраструктура, земля. Этот год, показал что комплексная застройка не нужна инвестиционному бизнесу, а значит и вероятность таких проектов будет существенно сокращаться. Что, в свою очередь, приведет к повышению стоимости квадратного метра жилья для покупателя. Конечно, в таком важном направлении, как жилье для незащищенных слоев населения и, в частности, для молодых людей и пенсионеров, должна идти поддержка государства. Отвечая на ваш вопрос — поддержки от государства на сегодняшний день — нет!