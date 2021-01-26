Путин показал, чем власть ответит на недовольство в регионах

Владимир Путин лично посетил открытие развязки, которую пообещал жителям в 2019 году Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подбирает инструменты для снятия социальной напряженности в регионах, которая проявилась во время митингов 23 января. На открытии транспортной развязки в Химках глава государства анонсировал старт 10-летней дорожной стройки, которая пройдет по всей стране. В политтусовке считают, что такой проект может снизить недовольство жителей территорий качеством жизни.

О строительстве развязки в Химках президента Путина в 2019 году попросила работница местного «Энергомаша» Яна Лопухова. Тогда она жаловалась, что из-за пробок предприятие теряет кадры. Президент Путин пообещал решить проблему и 26 января принял участие в открытии объекта, причем не онлайн, а очно.

Президент пообещал рабочим скорый строительный бум Фото: Kremlin.ru

«Вы знаете — может быть, знаете, может быть, нет, но я скажу, — Химки разделены дорогой, Ленинградкой. С одной стороны 100 тысяч проживают, с другой стороны 60 тысяч. И людям, конечно, очень тяжело было добираться, только один переход был. Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям», — поблагодарил президент дорожных строителей.

Глава государства затем порадовал рабочих, что на ближайшие годы у властей большие планы по дорожному строительству по всей стране. «К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния, а к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние, то есть 85 процентов дорог должны быть приведены в нормативное состояние.

Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая — от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма», — поделился Путин.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с агентством отметил, что очное участие президента в прошедшем мероприятии выглядит необычно. «Когда я работал в правительстве Подмосковья [2006-2012], и когда был бум строительства развязок, ни на одну из них президент не приезжал лично. Традиционно это считалось уровнем министра транспорта», — сказал Гращенков.

Озвученные планы президента — реакция на недовольство общества качеством жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело в том, что президенту России было важно дать ответ на запрос в обществе о развитии инфраструктуры в регионах, считает политолог Дмитрий Солонников. Ранее чиновники и социологи рассказывали URA.RU, что в субъектах РФ именно недовольство качеством жизни стало причиной активного участия в митингах 23 января «респектабельных» жителей. Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев объяснял URA.RU: «Территория России к востоку от Урала, с конца 19 века увеличивает долю в экономическом развитии. Но уровень жизни, свобод и привилегий в сравнении с Москвой снижается».

«Президенту было важно объявить о запуске инфраструктурных проектов по всей стране, чтобы показать, что повсюду вообще начинается строительство. В 2020 году в самых разных отраслях был спад: меньше строилось, меньше вводилось в эксплуатацию. Сейчас обществу дан сигнал о том, что в 2021 году ситуацию попытаются переломить: будут выделены бюджеты, запускается большая программа. Соответственно, люди, которые будут работать на стройке, получат деньги. А другие жители получат улучшение качества жизни», — сказал URA.RU Солонников.

Политолог Алексей Чадаев аналогично считает, что Путин своим выступлением влияет на настроения россиян. Но собеседник агентства связывает это с тем, что 2021-й — год выборов в Госдуму, и называет мероприятие стартом информационной кампании. «Год выборный и ясно с чем идти — с историей о том, как все строится и расцветает, — сказал Чадаев. — Скоро будет послание Федеральному собранию, на котором очевидно будет озвучено громадье других планов про перезапуск нацпроектов. Сейчас начался разгон этих сигналов».

Однако, чтобы снизить недовольство в обществе, необходимы системные инвестиции в развитие регионов, а не эпизодические. «Регионы не воспримут это мероприятие, как старт масштабных инфраструктурных изменений. Для этого должна быть четкая программа подготовки, условно, 50 конкретных ключевых развязок в агломерациях. Потом должна быть поездка какого-нибудь вице-премьера, который будет открывать объекты», — подчеркнул Гращенков.