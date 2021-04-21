Сериал Михаила Зыгаря о России и Московский кинофестиваль

Четверг на этой неделе будет похлеще любой пятницы! 22 апреля нас ждет целый град премьер — новый альбом легендарного музыканта и скандалиста, премьера сериала о России глазами журналистов и моделей, конкурс для любителей искусства и открытие крупнейшего Московского кинофестиваля с премьерами фильмов со всего мира.
Что сделать утром
Поностальгируем и покачаемся с самого утра — американский рэпер Снуп Догг выпустил новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites».
Что сделать днем
День посвятим современному искусству. Уральская индустриальная биеннале современного искусства
И посмотрим новый увлекательный трейлер о том, как топ-модель Наталья Водянова путешествует по России и показывает страну своим детям, выросшим в Европе. Продюсером проекта выступил журналист Михаил Зыгарь, сопродюсером — создательница «Орла и решки» Нателла Крапивина. Премьера документального сериала «Русские каникулы» на Premier пройдет 25 апреля.
Что сделать вечером
С 22 по 29 апреля пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль. Часть показов будет организована офлайн, однако некоторые картины их создатели будут представлять онлайн. Откроет фестиваль военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о подвиге советского летчика Михаила Девятаева. В конкурсе документального кино будет 9 картин, в том числе российский фильм «Дуров» Родиона Чепеля — первая биография создателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова. В этом году также будет отдельная программа, посвященная «женскому» кинематографу Китая и Израиля. Основную программу и онлайн показы можно будет найти на сервисе Start.
А еще 22 апреля выходит лента «Великий» с Джонни Деппом, основанная на реальных событиях, о фотографе, который по заданию журнала Life делает самый знаменитый репортаж из Японии об экологической катастрофе. Эти снимки потрясли весь мир, а герой Деппа встает на путь осознания и понимания истинных ценностей.
План на 23 апреля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в